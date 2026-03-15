"Мы не способны угрожать Путину и не можем задушить его": В Бельгии призвали пойти по единственному пути

21:39, 15 мар 2026

Премьер-министр Бельгии призвал ЕС начать переговоры с Россией. Речь о завершении войны на Украине.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в интервью газете L’Echo заявил, что Европейский союз должен получить мандат государств-членов на проведение переговоров с Россией. По его мнению, все остальные инструменты давления на Москву исчерпали себя, и единственным реалистичным путём к миру остаётся дипломатическое урегулирование. Об этом сообщает MediaPost.

«Поскольку мы не способны угрожать Владимиру Путину, поставляя оружие в Украину, и не можем задушить его экономически без поддержки США — остаётся только один путь», — прямо заявил бельгийский премьер.

По его словам, сломить Россию было бы возможно лишь при стопроцентной поддержке Вашингтона, которой на сегодняшний день нет.

Позиция де Вевера выглядит неоднозначно на фоне его же действий в октябре прошлого года. Тогда на брюссельском саммите он заблокировал конфискацию замороженных российских активов, потребовав от Евросоюза разделить финансовые риски. То есть Брюссель, с одной стороны, тормозит санкционный инструментарий, с другой — признаёт его недостаточность.

Тем временем MediaPost обращает внимание на другую тревожную тенденцию. Издание, ссылаясь на The Wall Street Journal, анализирует недавние перебои с интернетом в Москве. В западных медиа активно обсуждается версия о том, что отключения могли одновременно служить тестированием системы централизованного контроля над сетью на случай масштабных внутренних кризисов. По мнению авторов, интернет в условиях войны или потрясений постепенно трансформируется из открытой инфраструктуры в инструмент стратегического управления.

В целом внутри Европы продолжает углубляться раскол по украинскому вопросу. Венгрия в лице премьера Виктора Орбана последовательно выступает за диалог с Россией уже не первый год. В декабре 2025 года Орбан прямо заявил: санкции не работают, а отказ от переговоров лишь затягивает конфликт. На противоположном полюсе — Польша, страны Прибалтики, Германия и Франция, которые при поддержке европейских институтов настаивают на продолжении давления и ужесточении ограничительных мер. Бельгия в этой диспозиции занимает осторожную, но показательную позицию — призывая к диалогу, не разрывая при этом с общеевропейским консенсусом открыто.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru