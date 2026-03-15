Ормузского уже мало: Хуситы пригрозили закрыть ещё один стратегически важный пролив для поддержки Ирана

Ормузского уже мало: Хуситы пригрозили закрыть ещё один стратегически важный пролив для поддержки Ирана

21:46, 15 мар 2026

Йеменские силы готовы объявить военно-морскую блокаду второго стратегического коридора мирового судоходства в поддержку Ирана.

Ближневосточный конфликт выходит за пределы суши и грозит охватить сразу два важнейших морских коридора планеты. 14 марта иранский телеканал Press TV сообщил о заявлении высокопоставленного йеменского военачальника Абеда аль-Тавра: хуситы готовы перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для судов США и Израиля, если примут решение о вступлении в конфликт на стороне Тегерана.

По словам командира, первым шагом в случае вмешательства станет официальное объявление военно-морской блокады. «Торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США и оккупированные территории, могут быть остановлены», — заявил аль-Тавр. Угроза звучит на фоне уже введённых Ираном ограничений для американских и израильских судов в Ормузском проливе. Тегеран объявил свободный проход для всех остальных, однако многие судовладельцы предпочитают избегать этого маршрута из соображений безопасности.

Баб-эль-Мандебский пролив пролегает между Йеменом, Джибути и Эритреей и является воротами в Суэцкий канал для судов, идущих из Индийского океана в Средиземное море. По данным Международной морской организации ООН, через этот коридор проходит до четверти всех мировых грузоперевозок. Ежедневно по нему транспортируется около 4,5 миллиона баррелей нефти из стран Персидского залива и Азии.

Хуситы уже имеют опыт морских блокад: ранее они ограничивали проход израильских судов через Красное море в знак солидарности с палестинцами. Нынешние угрозы носят значительно более широкий характер и распространяются на американский флот, включая авианосные группы.

Одновременная блокада двух проливов создаст беспрецедентную ситуацию для мировой торговли. Через Ормузский пролив проходит около пятой части глобальных поставок нефти, через Баб-эль-Мандебский — путь к Суэцкому каналу. Если обе артерии окажутся перекрыты, мировая логистика столкнётся с серьёзными перебоями, затрагивающими поставки энергоносителей и товаров на всех континентах.

"Мы не способны угрожать Путину и не можем задушить его": В Бельгии призвали пойти по единственному пути
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
