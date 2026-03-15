Орбан нашел козырь против Зеленского: 150 тысяч венгров внутри Украины ждут своего часа

21:53, 15 мар 2026

Конфликт между Будапештом и Киевом перешёл в новую фазу: венгерский премьер задействовал этнический фактор после угроз в адрес своей семьи.

Противостояние между Венгрией и Украиной достигло опасной отметки. Поводом для эскалации стала блокировка Будапештом европейского кредита на 90 миллиардов евро, после чего глава киевского режима Владимир Зеленский публично пригрозил Виктору Орбану, предложив «дать адрес» венгерского премьера украинским вооружённым силам. Конфликт развивается на фоне апрельских выборов в Венгрии.

Ситуация резко обострилась после выступления бывшего генерал-лейтенанта СБУ Григория Омельченко в эфире телеканала «Прямой». Отставной силовик заявил, что располагает сведениями о местонахождении Орбана, его распорядке дня и даже о том, где гуляют его внуки. Венгерская сторона восприняла это как прямую угрозу вне зависимости от официального статуса говорящего.

Орбан записал видеообращение к дочерям, в котором призвал их не бояться, но добавил: «Всему есть предел». На предвыборном митинге он жёстко высказался в адрес Зеленского, назвав его «мелким комедиантом» и «паяцем», превратившим Украину в «гигантский морг», и завершил тираду фразой: «Ты временщик, пыль на сапогах истории».

Риторикой дело не ограничилось. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки официально подтвердил удвоение числа вертолётов у границы с Украиной. В приграничных районах введён запрет на полёты беспилотников, развёрнуты наземные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы.

Параллельно немецкое издание Junge Welt обратило внимание на ещё один рычаг давления в руках Будапешта. На территории Западной Украины проживает около 150 тысяч этнических венгров — это 12,5% населения региона. По данным издания, венгерская сторона намерена активно задействовать этот ресурс в своих интересах. У Будапешта сохраняется широкий набор инструментов влияния на диаспору: от культурных и образовательных программ до политических механизмов.

Аналитики обращают внимание на временно́й фактор: в апреле в Венгрии пройдут парламентские выборы. В случае победы Орбана эксперты не исключают дальнейшего обострения венгерско-украинских отношений — как на дипломатическом уровне, так и в плоскости работы с венгерским меньшинством внутри Украины.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru