Сводка с фронтов СВО 16 марта: Беспрецедентная атака на Москву. На фронте начались прорывы. Срочное сообщение от киевского подполья

14:01, 16 мар 2026

Украинские беспилотники третью ночь подряд летят на Москву. ПВО перехватила 48 дронов-камикадзе. Одновременно российские войска продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта, а киевское подполье сообщает об ударе по французским беспилотникам в Василькове.

Москва под прицелом украинских беспилотников уже третью ночь подряд. По данным на утро 16 марта 2026 года, системы противовоздушной обороны с 22:54 перехватили и уничтожили 48 дронов-камикадзе ВСУ, летевших в направлении столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Одновременно на фронте фиксируется активизация сразу на нескольких направлениях: российские войска входят в новые населённые пункты и ведут зачистки, сообщают военные корреспонденты. С территории Украины поступают данные от киевского подполья об ударе по объекту в Василькове.

Атака на Москву

Масштаб воздушного налёта на российскую столицу оказался беспрецедентным. Согласно сводке Министерства обороны России, только в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные расчёты ПВО уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Из них 12 были перехвачены над Брянской областью, 7 — над Московским регионом, в том числе три, непосредственно следовавших курсом на Москву. Ещё три аппарата сбиты над Воронежской областью, по два — над Белгородской и Смоленской, по одному — над Курской и Тульской.

В четырёх московских аэропортах введены временные ограничения на полёты. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы только по согласованию с уполномоченными органами управления воздушным движением.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на характерную деталь: значительная часть беспилотников за последние сутки следовала со стороны Минского и Можайского шоссе. По его оценке, массовость налёта с одной стороны свидетельствует о серьёзных намерениях противника, а с другой — указывает на то, что украинская сторона нашла определённый коридор в системе противовоздушной защиты. Московские власти, в свою очередь, активно участвуют в создании и оснащении региональной ПВО на приграничных территориях, рассчитывая перехватывать угрозы на максимально дальних подступах к столице.

Удар по Василькову

На минувших выходных координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, собирающий информацию по всей территории Украины, сообщил о событиях в Киевской области. По его данным, в ночь на 14 марта российские войска нанесли удар по Василькову — полигону, с которого запускались беспилотники дальнего действия. Согласно предварительным сведениям с мест, незадолго до удара туда была доставлена партия новых французских беспилотных аппаратов. Лебедев уточнил, что вместе с техникой могли быть уничтожены и иностранные специалисты. Кроме того, в самом Киеве зафиксировано попадание в районе Жулян. После этого Служба безопасности Украины активно перекрыла прилегающие районы: выставлены блокпосты, проводится проверка документов и мобильных телефонов. Также поступают сообщения о падении обломков сбитых целей непосредственно в черте города.

Обстановка на фронте

Военные корреспонденты проекта WarGonzo фиксируют активизацию сразу на нескольких участках фронта. На Гуляйпольском направлении Запорожского фронта российские войска ведут бои на подступах к Гуляйпольскому, продвигаясь на участке между Зализичным и Мирным. Южнее Верхней Терсы, а также севернее и северо-западнее Воздвижевки подразделения занимают новые позиции. Начались бои в Зарнице. На Каменском направлении линия соприкосновения пока остаётся без существенных изменений.

На Донецком фронте на Красноармейском направлении ведётся зачистка северо-западной окраины Гришино, продолжаются бои за шахту западнее Родинского. На Добропольском направлении не прекращаются столкновения за Белицкое. На Константиновском направлении бои идут на участке между Ильиновкой и Константиновкой, а также к востоку от города.

На Краснолиманском направлении российские силы наступают между Александровкой и Сосновым. На Северском направлении отмечено продвижение южнее Резниковки, войска занимают позиции северо-западнее Кривой Луки. Идут бои в районе Никифоровки и Фёдоровки Второй.

На Харьковском фронте в Купянске продолжаются тяжёлые бои в северной части города. Российские подразделения оказывают давление на оборону противника в районах Петропавловки, Подолов и Кучеровки. На Волчанском направлении зафиксировано продвижение в Верхней Писаревке, бои в Волчанских Хуторах не прекращаются.

В Сумской области бои ведутся в районе села Сопычь. Украинские мониторинговые ресурсы отмечают, что давление на Сумщину в последнее время заметно возросло — российские силы последовательно продвигаются от одного населённого пункта к следующему.

Автор: Семен Подгорный

