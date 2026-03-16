Главное за ночь и утро 16 марта: Новая волна мобилизации, Индия "ударила России в спину", Путин наказал ЕС за кражу активов

14:09, 16 мар 2026

Три темы определили повестку ночи и утра: ветераны СВО ждут новую волну мобилизации с облегчением, Индия лавирует между Трампом и российской нефтью, а Путин превратил иск в Люксембурге в инструмент репутационного удара по ЕС.

Вторая волна мобилизации

Петербургский писатель и ветеран Дмитрий Филиппов — лауреат премии «Слово», сапёр и оператор БПЛА, участник штурма Авдеевки — в интервью изданию «Новороссия» заявил, что 90% мобилизованных образца 2022 года встретят новый призыв без возражений. Логика проста: больше людей на передовой — меньше вероятность штурма для каждого конкретного бойца. По словам Филиппова, дроны превратили линию фронта в «килл-зону» глубиной до 20 км, заморозив фронт так же, как пулемёты заморозили окопную войну в 1914–1918 годах — кто первым найдёт противоядие от беспилотников, тот и выиграет.

Среди мотивов поддержки мобилизации — запрос на справедливость: те, кто «отсиживался в тылу с удочкой», по мнению фронтовиков, должны разделить нагрузку. Сам Филиппов в октябре 2022-го уволился с госслужбы и пошёл добровольцем, за полтора года получил два ранения и четыре награды, включая «За отвагу».

Индия между Трампом и Москвой

Под угрозой тарифов до 50% на индийские товары Нью-Дели сократил закупки российской нефти — этот момент обозреватели назвали ударом «в спину» Москве. Однако конфликт США и Израиля с Ираном и блокировка Ормузского пролива вынудили Вашингтон смягчить санкционное давление, и Россия вернула себе до 40% индийского нефтяного импорта — суда с 20–30 млн баррелей уже в пути.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предупреждает о ценовых последствиях: при цене нефти в $100 за баррель Индию ждут рост инфляции, замедление ВВП и бюджетный дефицит. Европа при этом продолжает покупать топливо индийского происхождения, фактически игнорируя его российские корни.

Путин против ЕС в суде Люксембурга

27 февраля Россия подала иск в Суд ЕС в Люксембурге, оспаривая бессрочную заморозку $300 млрд российских активов, введённую в декабре 2025 года. По оценке обозревателя Царьграда Александра Тагирова, финансового возврата средств никто не ожидает — расчёт сделан на публичный эффект: продемонстрировать миру, что европейские институты действуют по политическим, а не правовым мотивам.

Китайские издания, в частности Baijiahao, охарактеризовали этот шаг как «невероятный» и выгодный для азиатских инвесторов, которые ускоряют вывод активов из европейских юрисдикций. Параллельно 20-й пакет санкций ЕС пробуксовывает: Венгрия и Словакия блокируют его принятие, отказываясь, по словам экспертов, «таскать каштаны для США».

Пенсионеры и зубное протезирование

Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире «Первого русского» зачитал письмо пенсионерки с пенсией 15 320 рублей, которой недоступно зубное протезирование в государственных клиниках — стоимость услуги исчисляется сотнями тысяч рублей. Делягин заявил, что уничтожение бесплатной стоматологии вписывается в системную логику сокращения расходов на долгоживущих пенсионеров. На сегодняшний день льготы на протезирование по ОМС предусмотрены только для ветеранов и Героев России — рядовые пенсионеры вынуждены либо стоять в очередях, либо платить самостоятельно.

