Али Хаменеи опасался, что власть в Иране перейдёт его сыну: В чём причина?

14:16, 16 мар 2026

Американские СМИ ссылаясь на разведданные распространили сведения о сомнениях убитого верховного лидера Ирана в способностях своего наследника. Никаких проверяемых источников к публикации приложено не было.

Американский телеканал CBS News опубликовал материал, в котором со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США утверждается, что покойный верховный лидер Ирана Али Хаменеи будто бы опасался прихода к власти своего сына — 56-летнего Моджтабы Хаменеи. Причиной называлась личная оценка отца: тот якобы считал наследника недостаточно компетентным и не готовым к роли лидера государства. Помимо этого, в публикации говорится, что Хаменеи-старший был осведомлён о проблемах сына в личной жизни. Конкретных источников, которые можно было бы верифицировать, в материале приведено не было.

Между тем Моджтаба Хаменеи уже избран верховным лидером Ирана Советом стражей конституции. На протяжении многих лет он работал рядом с отцом в качестве его секретаря. По имеющимся данным, новый верховный лидер придерживается ещё более жёсткой позиции по отношению к Вашингтону, чем его предшественник. Таким образом, расчёт на то, что устранение Али Хаменеи приведёт к смягчению иранского курса, не оправдался.

Иран объявил операцию возмездия после удара США и Израиля, нанесённого в период активных переговоров по ядерной программе. Удары были направлены по военным объектам американских сил на Ближнем Востоке и по израильской территории. Тегеран при этом особо подчёркивал, что целенаправленно избегает гражданской инфраструктуры. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика не наносила ударов ни по одной жилой или гражданской зоне в странах региона.

Арагчи также обвинил Соединённые Штаты в использовании копии иранского беспилотника «Шахед» под обозначением LUCAS для ударов по целям в арабских странах — с целью дискредитации Тегерана в глазах региональных партнёров.

На репутации США с начала конфликта лежит значительный груз: удар по Тегерану в разгар переговоров, гибель верховного лидера и членов его семьи, в том числе малолетней внучки, сотни жертв среди мирного населения. Отдельно в информационном пространстве фигурирует разрушение школы для девочек, где, по различным данным, погибли от 148 до 168 учениц. На этом фоне президент США Дональд Трамп делал заявления о близкой победе над Ираном, давал гарантии безопасности судоходства в Ормузском проливе, а затем перекладывал ответственность за их выполнение на НАТО.

Аббас Арагчи в интервью американской программе Face the Nation заявил, что Иран не обращался ни с просьбой о прекращении огня, ни с предложением переговоров и готов продолжать оборону столько, сколько потребуется. По его словам, конфликт является незаконной войной, в которой победы не будет, а люди продолжают гибнуть.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru