Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Жириновский предсказал Третью мировую войну в 2027 году: Прилетит ракета и от страны ничего не останется

14:19, 16 мар 2026

В сети снова вспомнили шестилетнее видео с прогнозом Владимира Жириновского — политик называл 2027 год отправной точкой глобального вооружённого конфликта с применением гипероружия.

Телеграм-канал Пул№ 3 в марте 2026 года напомнил о видеозаписи, сделанной шесть лет назад, в которой лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал начало Третьей мировой войны в 2027 году.

В своём выступлении политик обрисовал геополитическую картину: Соединённые Штаты утрачивают влияние на мировой арене, Европа переживает демографический и политический упадок, а Китай не готов взять на себя роль глобального лидера. По мнению Жириновского, совокупность этих факторов неизбежно создаёт почву для силового сценария в течение пяти лет.

При этом он уточнял: речь пойдёт не о полномасштабной ядерной войне, а о локальном столкновении с применением принципиально нового вида вооружений — гипероружия, которое может превзойти по мощи даже ядерное. «Моментально прилетит неизвестно откуда мощнейшая ракета. И от какой-то маленькой страны на юге Европы ничего не останется», — говорил Жириновский, подчёркивая, что приводит лишь условный пример. Конкретную дату — 2027 год — он обосновывал временем, необходимым для подготовки к подобному конфликту.

Помимо этого, в том же выступлении 2020 года Жириновский рассматривал возможную войну США с Ираном как провокацию для втягивания России и Китая в масштабное противостояние и появления миллионов беженцев на Кавказе.

Президент России Владимир Путин, комментируя прогнозы Жириновского, указывал, что они строились не на интуиции, а на глубоком аналитическом изучении международных процессов, в том числе ближневосточной проблематики. Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 года от последствий коронавирусной инфекции и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен