Жириновский предсказал Третью мировую войну в 2027 году: Прилетит ракета и от страны ничего не останется

14:19, 16 мар 2026

В сети снова вспомнили шестилетнее видео с прогнозом Владимира Жириновского — политик называл 2027 год отправной точкой глобального вооружённого конфликта с применением гипероружия.

Телеграм-канал Пул№ 3 в марте 2026 года напомнил о видеозаписи, сделанной шесть лет назад, в которой лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал начало Третьей мировой войны в 2027 году.

В своём выступлении политик обрисовал геополитическую картину: Соединённые Штаты утрачивают влияние на мировой арене, Европа переживает демографический и политический упадок, а Китай не готов взять на себя роль глобального лидера. По мнению Жириновского, совокупность этих факторов неизбежно создаёт почву для силового сценария в течение пяти лет.

При этом он уточнял: речь пойдёт не о полномасштабной ядерной войне, а о локальном столкновении с применением принципиально нового вида вооружений — гипероружия, которое может превзойти по мощи даже ядерное. «Моментально прилетит неизвестно откуда мощнейшая ракета. И от какой-то маленькой страны на юге Европы ничего не останется», — говорил Жириновский, подчёркивая, что приводит лишь условный пример. Конкретную дату — 2027 год — он обосновывал временем, необходимым для подготовки к подобному конфликту.

Помимо этого, в том же выступлении 2020 года Жириновский рассматривал возможную войну США с Ираном как провокацию для втягивания России и Китая в масштабное противостояние и появления миллионов беженцев на Кавказе.

Президент России Владимир Путин, комментируя прогнозы Жириновского, указывал, что они строились не на интуиции, а на глубоком аналитическом изучении международных процессов, в том числе ближневосточной проблематики. Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 года от последствий коронавирусной инфекции и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru