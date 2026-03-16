США дважды ударили по Киеву: Из Европы уже полетели заявления."В войне против Ирана победу одержала Россия"

14:23, 16 мар 2026

Американские и европейские эксперты зафиксировали двойной удар по Украине на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Киев рискует лишиться оружия, внимания Вашингтона и переговорных позиций одновременно.

Военная операция США и Израиля против Ирана обернулась серьёзными потерями для Украины — к такому выводу пришли аналитики американского издания The American Conservative. Материал вышел под заголовком «Россия одержала победу в войне против Ирана» в марте 2026 года. По мнению авторов, именно Москва извлекает краткосрочную выгоду из ближневосточного конфликта, тогда как Киев оказался в роли стороны, несущей двойные потери.

Нефть для Москвы, дефицит оружия для Киева

Обозреватель The American Conservative указывает: в долгосрочной перспективе в войне против Ирана победителей нет. Однако в краткосрочной — Россия получает ощутимые дивиденды. Москва наращивает доходы от продажи нефти на фоне нестабильности на энергетических рынках. Украина при этом недосчитывается оборонительных вооружений: системы ПВО и другое военное оснащение, в котором нуждается Киев, востребованы и на Ближнем Востоке. Это порождает прямое соперничество между двумя зонами конфликта за американские поставки.

Помимо дефицита техники, Украина теряет позиции и на переговорном треке. Пауза в урегулировании конфликта невыгодна Киеву: продолжаются потери личного состава и территорий, что одновременно снижает боеспособность армии и ослабляет украинскую сторону в возможных переговорах с Москвой.

Европа забила тревогу

Смещение фокуса Вашингтона с украинского направления на Ближний Восток признали и в Европе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас открыто назвала это проблемой, подчеркнув: оба региона нуждаются в одних и тех же видах вооружений. Конкуренция за американские военные поставки грозит Киеву задержками передачи критически важных систем, включая средства противовоздушной обороны.

Трамп дважды отверг Зеленского

Дополнительным ударом по позициям Украины стал отказ президента США Дональда Трампа от помощи, предложенной Владимиром Зеленским в контексте ближневосточного конфликта. Киев рассчитывал передать американской стороне опыт противодействия беспилотникам, однако Трамп отверг это предложение дважды. По данным издания «Страна», последний отказ был выражен в подчёркнуто раздражённой форме. Аналитики расценивают эти эпизоды как двойной удар США по Украине.

Бельгия призвала ЕС к переговорам с Москвой

На этом фоне премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в интервью газете L’Echo заявил о необходимости начать переговоры Евросоюза с Россией. По его словам, действующие механизмы давления на Москву не приносят результата, и ЕС следует получить мандат от стран-членов для прямого диалога с российской стороной.

