"Превратил формальность в геополитическую дубину": Путин наказал ЕС за кражу активов. Китайцы аплодируют

14:28, 16 мар 2026

Москва обратилась в суд с требованием разблокировать свои средства, арестованные Евросоюзом. Эксперты считают, что цель иска — не вернуть деньги, а подорвать репутацию европейской финансовой системы на мировой арене.

Россия подала официальный иск против Европейского союза в связи с блокировкой российских государственных активов. Об этом в беседе с изданием «Новороссия» рассказал обозреватель «Царьграда» Александр Тагиров. По его оценке, речь идёт не об обычном судебном разбирательстве, а о продуманном стратегическом шаге, последствия которого могут оказаться куда серьёзнее, чем возврат замороженных средств.

Цель — не деньги, а репутация

В Кремле, по словам Тагирова, отчётливо понимают: рассчитывать на то, что европейские структуры добровольно вернут активы в обозримом будущем, не приходится. Однако сам факт подачи иска создаёт юридический и политический прецедент, способный нанести серьёзный удар по имиджу европейской финансовой архитектуры.

Аналитик формулирует это прямо: иск — это публичное обвинение. Москва выводит проблему на международный уровень, демонстрируя глобальной аудитории, что государства Евросоюза готовы конфисковывать чужие средства по политическим соображениям. По его словам, даже если судебная процедура не завершится возвратом активов, репутационные потери для Европы могут превысить любые финансовые расчёты.

Фактически под удар ставится один из ключевых постулатов западной экономической модели — тезис о безопасности и неприкосновенности капиталов, размещённых в европейских финансовых институтах.

Реакция за пределами Европы

На этот аспект обращают внимание и за пределами самого ЕС. Китайское издание Baijiahao, комментируя иск российской стороны, отметило, что действия Москвы производят сильное впечатление на международных наблюдателей. Китайские аналитики, по словам Тагирова, расценивают происходящее не как рядовой правовой спор, а как масштабную геополитическую игру.

Именно из Пекина прозвучала формулировка, которая точнее всего описывает суть произошедшего: Путин превратил юридическую формальность в геополитическую дубину. Такой подход, по оценке китайских экспертов, способен оказаться особенно болезненным для самой Европы.

Логика здесь прозрачна. Если крупные активы могут быть заморожены и конфискованы по политическим мотивам, любой инвестор из Азии, с Ближнего Востока или из других регионов неизбежно начнёт задаваться вопросом о надёжности собственных вложений на европейских площадках. В результате под угрозой оказывается сама репутация Европы как стабильного и безопасного финансового центра.

Санкции и усталость от них

На этом фоне в Евросоюзе продолжают формировать новые ограничительные меры в отношении России — обсуждается уже двадцатый санкционный пакет. Однако, по мнению Тагирова, конфликт вокруг активов уже порождает внутри ЕС дополнительные противоречия.

В Европе нарастает усталость от санкционной политики. Ряд государств — в первую очередь страны Центральной Европы — всё менее охотно поддерживают инициативы Брюсселя, особенно когда те наносят ощутимый ущерб собственным национальным экономикам. Каждый новый пакет ограничений превращается в предмет непростых политических торгов между членами союза.

Россия, в свою очередь, за прошедшие годы выработала устойчивость к санкционному давлению. Экономика адаптировалась к работе в новых условиях, а международные торговые и финансовые связи последовательно смещаются в сторону Азии и Глобального Юга.

Исход процесса как сигнал

Особое значение, по убеждению аналитика, будет иметь итог судебного разбирательства. Даже если европейские суды откажутся принять иск к рассмотрению или вынесут решение не в пользу российской стороны, это способно стать дополнительным ударом по репутации правовой системы Евросоюза.

Подобный сценарий, по оценке Тагирова, лишь усилит сомнения международных инвесторов в независимости европейских институтов и беспристрастности континентального правосудия. Отказ в рассмотрении иска будет воспринят как свидетельство того, что право в Европе фактически утратило самостоятельность.

В таком случае спор вокруг российских активов выйдет далеко за рамки юридической процедуры. Он превратится в символ более широкого противостояния вокруг принципов международного права, права собственности и институционального доверия — тех самых основ, на которых десятилетиями строилась экономическая система западных стран.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru