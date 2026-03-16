"А у России там есть забавная штуковина": США стремятся уничтожить инфраструктуру Ирана на Каспийском море

14:33, 16 мар 2026

Американские аналитики рассматривают иранскую инфраструктуру на Каспийском море как потенциальную цель. Однако на пути любого военного сценария стоит Каспийская флотилия России.

Соединённые Штаты изучают возможные сценарии давления на военную и транспортную инфраструктуру Ирана, включая объекты на побережье Каспийского моря. Об этом в марте 2026 года заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов на своём YouTube-канале, указав, что любые практические шаги в этом направлении неизбежно поставят Вашингтон лицом к лицу с российскими вооружёнными силами.

Что представляет собой иранская инфраструктура на Каспии

На южном побережье Каспийского моря Иран располагает разветвлённой сетью портовых комплексов. Крупнейшим среди них считается порт Амирабад — объект с пятнадцатью причалами, обеспечивающий значительный грузооборот в регионе. Не менее важную роль играет порт Каспиан, расположенный в свободной экономической зоне Энзели. Этот узел является ключевым звеном международного транспортного коридора «Север — Юг», соединяющего Санкт-Петербург с индийским Мумбаи.

В Энзели также базируется крупнейшая военно-морская база Ирана на Каспийском море. Все портовые объекты связаны с внутренними районами страны железнодорожными линиями, которые обеспечивают транспортное сообщение с соседними государствами.

Конвенция как правовой барьер

По оценке Мартьянова, подобная инфраструктура представляет стратегический интерес для Вашингтона. Однако пространство для манёвра у США в этом регионе крайне ограничено. В 2018 году прикаспийские государства подписали международную конвенцию, закрепившую принципиальное положение: военное присутствие на Каспии допускается исключительно для стран, имеющих выход к его берегам. Нарушение этого режима, по мнению аналитика, способно спровоцировать серьёзный международный кризис ещё до начала каких-либо боевых действий.

Российский фактор

Теоретически транспортные узлы и железнодорожная инфраструктура Ирана уязвимы для ударов. Однако их уничтожение потребовало бы прямого военного вмешательства — и здесь, как указывает Мартьянов, США неизбежно столкнулись бы с российским военным присутствием.

«А у России там есть такая забавная штуковина, как Каспийская флотилия», — отметил аналитик.

Каспийская флотилия контролирует значительную часть акватории моря. Именно её корабли в 2015 году наносили удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов на территории Сирии, продемонстрировав реальные боевые возможности соединения. По оценке Мартьянова, любая попытка атаковать суда или логистические объекты в Каспийском море неизбежно переросла бы в прямое военное столкновение с российскими силами — со всеми вытекающими последствиями для глобальной безопасности.

Широкий контекст противостояния

Аналитик также обращает внимание на то, что Россия уже располагает в регионе необходимыми ресурсами для поддержки Ирана — от морской логистики до поставок техники и вооружений. Прямое противостояние между Москвой и Вашингтоном на Каспии, по его словам, могло бы иметь непредсказуемые последствия и спровоцировать полноценный глобальный кризис безопасности.

На этом фоне продолжается более широкое противостояние: США и Израиль оказывают давление на Тегеран с целью добиться кардинальных политических изменений в стране. Несмотря на удары по ключевым фигурам в ходе американо-израильской операции, иранское руководство демонстрирует готовность продолжать сопротивление.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru