"Всему есть предел". Военный обозреватель предостерёг от переговоров с Киевом после удара по Брянску: "О нас будут вытирать ноги"

09:24, 17 мар 2026

Военный обозреватель Юрий Котенок выступил против продолжения переговорного процесса с украинской стороной на фоне ракетного удара по Брянску, унёсшего жизни шести человек. По его мнению, демонстрация мягкости в нынешних условиях равнозначна капитуляции перед агрессором.

Массированный ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли шесть человек, получил официальную правовую оценку: Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме. В материалах ведомства указывается, что к организации и совершению этого преступления предположительно причастны представители Министерства обороны Украины, ряда других государственных структур, а также члены высшего военно-политического руководства страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реализация подобной атаки была бы невозможна без разведывательного сопровождения со стороны Великобритании. Ведущая телеканала Царьград Елена Афонина в программе «Мы в курсе» уточнила: в ходе удара украинские вооружённые силы применяли британские крылатые ракеты Storm Shadow. Между тем переговорный процесс между Москвой и Киевом при западном посредничестве не прекращается.

«Или трусы надеть, или крестик снять»

Военный обозреватель Юрий Котенок в эфире «Первого русского» поставил под сомнение саму логику диалога с теми, кто одновременно наносит удары по российским городам. По его словам, ряд ключевых функционеров киевского режима уже внесён в списки Росфинмониторинга как террористы и экстремисты — и это обстоятельство делает переговоры с ними не просто бессмысленными, но и принципиально противоречивыми.

Котенок обозначил позицию предельно жёстко: Россия всегда декларировала, что с террористами переговоров не ведёт. Если эта норма остаётся в силе, то за столом переговоров не должно быть ни главы офиса украинского президента, ни Кирилла Буданова*, который публично заявлял о своей цели — прекратить существование России как государственного образования. По мнению обозревателя, вести диалог с теми, кто открыто декларирует уничтожение твоей страны, — позиция, лишённая какой-либо стратегической логики.

Мягкость как уязвимость

Котенок предупредил: демонстрация сдержанности в ответ на продолжающиеся удары воспринимается противником не как жест доброй воли, а как слабость, которой будут пользоваться снова и снова. По его оценке, подобная модель поведения открывает возможность для действий, которые можно квалифицировать как геноцид славянского населения на постсоветском пространстве. Гибкость, подчеркнул обозреватель, — качество ценное, однако у любой гибкости есть граница, за которой она превращается в капитуляцию.

Ближневосточный фронт как фактор войны

Параллельно учредитель группы компаний Царьград Константин Малофеев высказал точку зрения на роль ближневосточного конфликта в общей геополитической конфигурации. По его мнению, сосредоточенность США на защите Израиля фактически переключает ресурсы и внимание Вашингтона с украинского направления. Поддержка Киева, по логике Малофеева, отходит на второй план, когда речь заходит о безопасности «любимого ближневосточного союзника».

Малофеев также указал на экономическое измерение конфликта: закрытие Ормузского пролива или удары по газосжижающим объектам в Катаре прямо выгодны России как крупному нефтегазовому экспортёру. Если противостояние на Ближнем Востоке продолжится в нынешней динамике, оно, по мнению учредителя «Первого русского», может стать сопоставимым по значению с открытием второго фронта в годы Второй мировой войны — только теперь уже в пользу Москвы: отвлекая западных игроков от украинского театра военных действий и исключая возможность перенаправления ресурсов на поддержку Киева.

*Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

"А у России там есть забавная штуковина": США стремятся уничтожить инфраструктуру Ирана на Каспийском море

Читайте также:

"А у России там есть забавная штуковина": США стремятся уничтожить инфраструктуру Ирана на Каспийском море
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Зеленский "раздухарился" после атаки на Брянск. Неудобный вопрос задал военный эксперт: "Он смеётся над нами"
Россия/мир
Зеленский "раздухарился" после атаки на Брянск. Неудобный вопрос задал военный эксперт: "Он смеётся над нами"
Ответ за Брянск: "Россия ударит не по Украине". Одно заявление Кремля, и Запад вздрогнул
Россия/мир
Ответ за Брянск: "Россия ударит не по Украине". Одно заявление Кремля, и Запад вздрогнул
"В России появился ядерный "Орешник": На Украине рассказали, когда "противник" ударит навороченной "игрушкой"
Россия/мир
"В России появился ядерный "Орешник": На Украине рассказали, когда "противник" ударит навороченной "игрушкой"
"Большая война" грозит охватить Балтику, Север, Черноморский регион: Одна Россия против "нескольких Украин"
Россия/мир
"Большая война" грозит охватить Балтику, Север, Черноморский регион: Одна Россия против "нескольких Украин"


