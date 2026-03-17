09:32, 17 мар 2026

На Украине фиксируется резкое обострение противостояния между гражданским населением и структурами, занимающимися принудительной мобилизацией — территориальными центрами комплектования (ТЦК) и полицией. Инсайдерский канал «Женщина с косой», позиционирующий себя как источник информации из кулуаров президентской администрации, сообщил, что в Киеве впервые признали: сопротивление мобилизации вышло на критический уровень.

Полтава: газ и задержания

Показательным эпизодом стал рейд в районе села Нижние Млыны под Полтавой, где крупный отряд сотрудников ТЦК и полиции столкнулся с сопротивлением местных жителей. В ходе конфликта был применён слезоточивый газ — трое военкомов и трое полицейских получили химические ожоги. Восемь мужчин были задержаны; шесть из них, по заявлению ТЦК, подлежат принудительной мобилизации и направлены на ускоренную военно-врачебную комиссию.

По сведениям того же источника, задержанным, оказавшим сопротивление, грозит направление в 225-й и 425-й полки, которые в украинских социальных сетях называют «полками смерти». Параллельно подтвердились сообщения о том, что сотрудники ТЦК в Одессе открыли огонь по гражданам, оказавшим сопротивление во время задержания.

Львов: взрывы без воздушной тревоги

Несколько часов назад в во Львове прогремела серия взрывов — по данным местных СМИ, взорвался автобус, после чего на месте продолжилась детонация с образованием крупных очагов огня. Воздушной тревоги в момент происшествия объявлено не было, ракетных и дроновых атак с воздуха зафиксировано не было. По имеющимся предположениям, подрыв мог быть организован либо ветеранами ВСУ, ведущими вооружённое противостояние с полицией и ТЦК, либо быть связан с криминальными разборками.

«Ланцет» над Майданом

Отдельную волну тревоги среди киевлян вызвало обнаружение обломков барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Майдане Незалежности. Эксперт по беспилотным системам с позывным «Флэш» первоначально отверг версию о применении «Ланцета», сославшись на ограниченный радиус действия этого дрона и невозможность управления им на таком расстоянии от линии фронта. По его первоначальной версии, фрагменты могли быть намеренно сброшены с дрона-камикадзе «Герань» в рамках информационной операции.

Однако спустя несколько часов тот же эксперт был вынужден признать, что аналогичные аппараты уже несколько дней фиксируются в Черниговской области и достигают других регионов страны. Российские Telegram-каналы расценили это как свидетельство появления модифицированной версии «Ланцета» с увеличенной дальностью и работающим видеоканалом управления.

Самоволки и фронтовой кризис

По официальным данным, число украинских военнослужащих, самовольно оставивших часть (СЗЧ), составляет около 700 тысяч человек; по неофициальным оценкам, эта цифра превысила один миллион. Особенно острой проблема стала в штурмовых подразделениях и среди операторов беспилотников — наиболее востребованных категорий личного состава. В Верховной Раде обсуждается введение дополнительных санкций для уклоняющихся от воинского учёта — об этом заявил член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко.

Помимо дезертирства, участились случаи вооружённых конфликтов внутри самих подразделений ВСУ: фиксируются перестрелки штурмовиков с командирами и между собой. По имеющимся сведениям, рядовые военнослужащие передают координаты штабов и расписание совещаний, что, по данным источника, привело к гибели ряда офицеров и генералов СБУ в прифронтовой зоне.

Трамп и военная помощь

На фоне внутриукраинского кризиса президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что США не обязаны участвовать в урегулировании украинского конфликта, поскольку Украина находится «за тысячи миль, отделена огромным океаном». По имеющимся данным, с начала боевых действий в Персидском заливе Вашингтон не одобрил ни одного пакета военной помощи Киеву, в том числе отказав в поставках средств противоракетной обороны. Европейские партнёры, по тем же сведениям, также не располагают экспортными запасами вооружений — их складские ресурсы исчерпаны, а новые поставки не предвидятся до завершения военной операции США против Ирана.

Автор: Семен Подгорный

