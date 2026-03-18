09:20, 18 мар 2026

Зеленский подписал закон о защите от домогательств в армии — эксперты увидели в нём юридическую подготовку к призыву женщин.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении сексуальных домогательств в Вооружённых силах страны. Документ вступил в силу в марте 2026 года. По оценкам ряда аналитиков и авторов Telegram-каналов, за формальной евроинтеграционной повесткой закона скрывается подготовка к обязательной мобилизации женщин. Об этом сообщают Telegram-каналы «Сплетница» и «Картель».

Закон обязывает командиров реагировать на случаи нарушений, вводит понятия «сексуальные домогательства» и «гендерно обусловленное насилие», предусматривает служебные расследования и механизм анонимных жалоб. Формально документ направлен на защиту прав военнослужащих и приведение армейских норм в соответствие с европейскими стандартами.

Однако наблюдатели обращают внимание на более широкий контекст. По данным Telegram-канала «Сплетница», принятый закон — не столько правозащитная инициатива, сколько юридическая база для последующей мобилизации женщин. В стране уже сформирован реестр украинок с военными и медицинскими специальностями, большинство из них прошли военно-врачебную комиссию. По имеющимся данным, именно эта категория может быть призвана первой.

Мобилизационный потенциал среди мужчин, по оценкам экспертов, близок к исчерпанию. За пределами действующей армии остаются преимущественно работники оборонной промышленности, лица с инвалидностью и молодёжь до 24 лет. Зеленский официально признаёт, что ежемесячно в армию призывают около 35 тысяч человек — этого, по его словам, недостаточно для восполнения потерь. Дефицит личного состава усугубляется ростом числа случаев самовольного оставления частей и снижением морального духа среди военнослужащих.

Авторы канала «Картель» обращают внимание на несоответствие между принятым законом и реальным положением дел в армии. По их оценке, пока вводятся нормы о защите от дискриминации, солдаты месяцами находятся на позициях без ротации, а командиры направляют подразделения в атаки без должной поддержки. «Именно поэтому армию разрывает волна самовольных оставлений частей», — резюмируют авторы канала.

На этом фоне закон о домогательствах воспринимается рядом наблюдателей как инструмент репутационной подготовки перед европейскими партнёрами — с расчётом на то, чтобы последующий призыв женщин не вызвал международной критики. «Вопрос уже не в том, будут ли мобилизовывать женщин. Вопрос в том, когда это начнётся», — констатируют инсайдеры, знакомые с ситуацией.

Автор: Семен Подгорный

