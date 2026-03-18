Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Генерал США, курировавший военную помощь Украине, потерял секретные карты и трижды ударился головой после застолья в Киеве

09:27, 18 мар 2026

Пентагон опубликовал доклад о двух скандальных инцидентах с генералом Антонио Агуто, который в 2022–2024 годах координировал поставки оружия Киеву.

Управление генерального инспектора Пентагона в марте 2026 года обнародовало результаты внутреннего расследования в отношении американского генерала Антонио Агуто — офицера, который в период с 2022 по 2024 год отвечал за организацию военной помощи Украине. В докладе зафиксированы два инцидента, произошедших во время командировки в Киев в 2024 году.

Первый случай связан с утратой секретных документов. В конце марта Агуто вместе с сопровождающими следовал поездом из Висбадена в Киев. В пути генерал оставил в вагоне карты с грифом секретности. Спустя сутки документы были переданы в посольство США на Украине. Скрыть произошедшее не удалось, и Агуто признал свою ответственность за утрату.

Второй эпизод произошёл в мае того же года. Вечером 13 мая в ходе ужина в Киеве, продолжавшегося около шести часов, Агуто и его собеседник распили две бутылки крепкого алкоголя. В докладе отмечается, что с учётом характера встречи и числа тостов генерал, вероятно, превысил допустимую норму потребления алкоголя, нарушив тем самым регламент европейского командования Вооружённых сил США.

На следующий день, 14 мая, Агуто должен был участвовать во встречах с госсекретарём Энтони Блинкеном и рядом американских и украинских должностных лиц. Инспекторы указали, что не смогли доказательно установить факт опьянения в тот день, поскольку запах алкоголя способен сохраняться на протяжении суток. Вместе с тем большинство свидетелей, находившихся рядом с генералом 14 мая, фиксировали последовательное ухудшение его состояния и поведения.

По заключению следствия, в результате падений вечером 13-го и утром 14 мая Агуто получил сотрясение мозга средней или тяжёлой степени — как минимум при одном, а возможно, и при всех трёх эпизодах.

После поступления анонимных жалоб в августе 2024 года генерал оставил службу в сухопутных силах США. 1 ноября 2024 года он был условно уволен в запас в звании генерал-майора — в ожидании итогов официального расследования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен