Генерал США, курировавший военную помощь Украине, потерял секретные карты и трижды ударился головой после застолья в Киеве

09:27, 18 мар 2026

Пентагон опубликовал доклад о двух скандальных инцидентах с генералом Антонио Агуто, который в 2022–2024 годах координировал поставки оружия Киеву.

Управление генерального инспектора Пентагона в марте 2026 года обнародовало результаты внутреннего расследования в отношении американского генерала Антонио Агуто — офицера, который в период с 2022 по 2024 год отвечал за организацию военной помощи Украине. В докладе зафиксированы два инцидента, произошедших во время командировки в Киев в 2024 году.

Первый случай связан с утратой секретных документов. В конце марта Агуто вместе с сопровождающими следовал поездом из Висбадена в Киев. В пути генерал оставил в вагоне карты с грифом секретности. Спустя сутки документы были переданы в посольство США на Украине. Скрыть произошедшее не удалось, и Агуто признал свою ответственность за утрату.

Второй эпизод произошёл в мае того же года. Вечером 13 мая в ходе ужина в Киеве, продолжавшегося около шести часов, Агуто и его собеседник распили две бутылки крепкого алкоголя. В докладе отмечается, что с учётом характера встречи и числа тостов генерал, вероятно, превысил допустимую норму потребления алкоголя, нарушив тем самым регламент европейского командования Вооружённых сил США.

На следующий день, 14 мая, Агуто должен был участвовать во встречах с госсекретарём Энтони Блинкеном и рядом американских и украинских должностных лиц. Инспекторы указали, что не смогли доказательно установить факт опьянения в тот день, поскольку запах алкоголя способен сохраняться на протяжении суток. Вместе с тем большинство свидетелей, находившихся рядом с генералом 14 мая, фиксировали последовательное ухудшение его состояния и поведения.

По заключению следствия, в результате падений вечером 13-го и утром 14 мая Агуто получил сотрясение мозга средней или тяжёлой степени — как минимум при одном, а возможно, и при всех трёх эпизодах.

После поступления анонимных жалоб в августе 2024 года генерал оставил службу в сухопутных силах США. 1 ноября 2024 года он был условно уволен в запас в звании генерал-майора — в ожидании итогов официального расследования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru