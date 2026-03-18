Экс-командир бригады ВСУ рассказал правду о ситуации на фронте: "За что генералам дают "Героя"! За что?"

09:38, 18 мар 2026

Экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел в интервью «Радио Свобода»* заявил, что звание «Герой Украины» превратилось в поощрение для генералитета, провалившего военные кампании.

Бывший командир 53-й бригады Вооружённых сил Украины Анатолий Козел с позывным «Купол» дал интервью изданию «Радио Свобода»* и открыто высказался о положении дел в украинской армии. По его словам, реальное положение на фронте разительно расходится с официальными заявлениями Киева об успехах.

Козел выразил недоумение по поводу практики награждения высшим государственным отличием — званием «Герой Украины» — высокопоставленных военных. По его мнению, награда утратила первоначальный смысл и превратилась в ведомственный знак отличия для генералов, которые не добились результата на поле боя.

«У нас „Героя Украины“ кто получает? Посмотрите, у нас, может, каждый генерал — „Герой Украины“. За что генералам дают „Героя“! За что? За умелую планировку? А какая умелая планировка? У нас тактическое отступление по всему фронту», — заявил экс-комбриг.

Козел напомнил, что согласно уставу звание присваивается за конкретный героический поступок, а не за административную работу в штабе. Между тем рядовые бойцы, находящиеся на передовых позициях по 150–200 суток без ротации, получают лишь грамоты и устные благодарности. Этот вопрос, по словам Козела, задают себе и сами солдаты.

Отдельно экс-командир раскритиковал систему подготовки мобилизованных. Два месяца в учебных частях он считает недостаточным сроком для формирования боеспособного военнослужащего. В качестве примера он привёл отзывы бойцов, которые за весь курс обучения делали лишь по два магазина учебных выстрелов.

По мнению Козела, для изменения ситуации необходимы чёткие сроки службы, обязательные ротации, достойное денежное довольствие и полноценная система боевой подготовки. Только при соблюдении этих условий, считает он, можно говорить о реальных результатах.

* - «Радио Свобода» признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru