09:45, 18 мар 2026

Российские подразделения методично выдавливают противника с ключевых позиций на Добропольском и Славянско-Краматорском направлениях. ВСУ фиксируют критическое положение сразу на нескольких участках, бригады недоукомплектованы, ротации проваливаются. Украинский «палач Белгородчины» уничтожен.

17 марта 2026 года на линии боевого соприкосновения продолжается интенсивное противостояние сразу на нескольких ключевых направлениях. По данным военных аналитиков и украинского командования, обстановка для Вооружённых сил Украины ухудшается с каждым днём. Российская армия ведёт системную подготовку к весенне-летней кампании, которая, по оценкам обеих сторон, может стать переломной за всё время боевых действий.

Выход к Добропольскому узлу

В районе Гришино российские подразделения продолжают закрепляться, перемещая штурмовые группы через лесополосы и жилую застройку. По имеющимся сведениям, населённый пункт фактически перешёл под контроль российских сил — уцелевшие украинские бойцы отступили в направлении Новоалександровки, куда теперь переносится основной вектор давления группировки войск «Центр».

Следующим логическим шагом аналитики называют усиление натиска в сторону Добропольского узла — стратегически значимого логистического и оборонительного центра. Его взятие под контроль способно существенно нарушить устойчивость украинской обороны на данном участке и осложнить линии снабжения противника.

Новоалександровка находится под постоянным огневым воздействием. Параллельно не утихают бои у шахты западнее Родинского и за Белицкое, где линия фронта остаётся нестабильной.

Отдельным событием стало уничтожение украинского военного, известного в России под прозвищем «палач Белгородчины». По имеющимся данным, он был известен как один из наиболее результативных операторов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и причастен к ударам по мирному населению приграничных российских районов. Российским операторам беспилотников удалось обнаружить и ликвидировать его.

Добропольское направление: максимальная плотность боёв

Несмотря на то что Добропольский участок занимает менее пяти процентов от общей протяжённости линии соприкосновения, на него приходится свыше двадцати процентов всех зафиксированных боестолкновений. Концентрация войск и интенсивность столкновений здесь достигают своего максимума, а каждый метр продвижения требует многодневных усилий.

В Гришино произошла замена сил. Украинское командование вывело 425-й полк «Скала» в Днепропетровскую область, поставив на его место 155-ю механизированную бригаду. Об этом сообщил полковник Сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк. Переброска повлекла смену тактики.

155-я бригада, прошедшая подготовку на французских полигонах и неофициально именуемая «французами», располагает значительным парком самоходной артиллерии, в том числе французскими САУ «Цезарь». Однако по численности личного состава она существенно уступает «Скале», известной массированными пехотными атаками. В результате украинские подразделения перешли к более осторожной тактике: каждый захват здания или подвала предваряется артиллерийской подготовкой с целью минимизировать потери в живой силе.

Этот подход имеет обратную сторону: артиллерийские и миномётные позиции оказываются демаскированными и незамедлительно попадают под удары российских беспилотников. Отсутствие заблаговременно оборудованных скрытых огневых позиций стало одним из главных просчётов поспешной ротации.

В соседнем Белицком российские подразделения втянулись в полноценные городские бои. В Новом Донбассе, напротив, столкновения практически прекратились: 4-я бригада Национальной гвардии Украины «Рубеж», понёсшая значительные потери, отведена в тыл для пополнения личного состава и техники. Все три населённых пункта рассматриваются как плацдармы для дальнейшего продвижения к Добропольскому узлу.

Критическое положение под Славянском и Краматорском

На Славянско-Краматорском направлении резко возросло число столкновений. При меньшей концентрации украинских войск по сравнению с Добропольским участком ситуация здесь ухудшается значительно быстрее. Сам Антонюк охарактеризовал положение как критическое.

Наиболее уязвимой оказалась 54-я бригада в районе Резниковки. Российские подразделения нанесли удар по неожиданному для противника вектору — напрямую к Александровке по кратчайшему маршруту. Это поставило батальоны 81-й и 54-й бригад под угрозу окружения. Соседние 10-я и 30-я бригады находятся в сопоставимо тяжёлом положении: их численность не превышает половины от штатной.

Украинский Генеральный штаб предпринимает попытки срочного доукомплектования этих соединений, однако до сих пор безрезультатно. Поступающее пополнение не меняет общей картины — для многих новобранцев на этом участке единственной возможностью выжить остаётся сдача в плен.

Автор: Семен Подгорный

