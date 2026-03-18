Началось: НАТО стянул к границам России 30 тыс. солдат. Китай "кричит" о жёстком ответе Путина. В небо взмыл "Оникс". Удар!

09:53, 18 мар 2026

Западный альянс развернул масштабную группировку в Арктике, Россия ответила демонстрационным ударом крылатой ракетой прямо на виду у командования НАТО.

Пока мировое сообщество следит за развитием событий на Ближнем Востоке, Североатлантический альянс сосредоточил у российских границ около 30 тысяч военнослужащих. Поводом послужили учения «Холодный ответ — 2026», развернувшиеся на территории Норвегии и акватории Баренцева моря. Об этом сообщает китайское издание 360kuai со ссылкой на АБН24.

Официальная цель манёвров — отработка действий в условиях Арктики и наращивание оперативных возможностей блока в северных широтах. Однако китайские аналитики расценивают переброску сил иначе: по их оценке, альянс таким образом оспаривает доминирующее положение России в регионе, где её влияние традиционно считается бесспорным.

Российское Министерство обороны отреагировало незамедлительно. В Баренцево море, в район сосредоточения кораблей НАТО, был выведен подводный ракетный крейсер «Казань». Не дожидаясь завершения западных манёвров, экипаж произвёл пуск противокорабельной ракеты «Оникс». Снаряд преодолел около 300 километров и поразил условную цель, имитирующую надводный корабль противника. Весь эпизод был зафиксирован на видео и прошёл, по данным издания, непосредственно в зоне видимости командующих стран альянса.

По оценке 360kuai, Россия подобным образом демонстрирует готовность отстаивать стратегически значимый Кольский полуостров. Внезапный характер манёвра, по мнению наблюдателей, призван обозначить: Москва не намерена уступать позиции в Арктике вне зависимости от масштаба присутствия НАТО у своих рубежей.

Издание также фиксирует более широкий контекст: Россия продолжает модернизацию вооружений и армии, квалифицируя имеющийся арсенал как инструмент сдерживания, а не нападения. При этом отмечается, что ядерный потенциал страны остаётся ключевым фактором, удерживающим ситуацию от прямого военного столкновения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru