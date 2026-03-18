"За временный приток нефтедолларов платит разрушением своих позиций": В США заявили о негативных последствиях для России из-за Ирана

09:59, 18 мар 2026

Американский журнал The National Interest предупредил: краткосрочная экономическая выгода России от ближневосточного конфликта может обернуться стратегическими потерями в регионе.

Пока мировые рынки лихорадит от скачка нефтяных котировок, американский консервативный журнал The National Interest опубликовал материал, в котором ставит под сомнение реальную выгоду России от разворачивающегося конфликта на Ближнем Востоке. Издание констатирует: Москва рискует заплатить слишком высокую цену за временный приток нефтедолларов.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Тегеран ответил блокадой Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок. Следствием стал стремительный рост цен на энергоносители: фьючерсы на нефть марки Brent взлетели до 100 долларов за баррель, а в пиковые моменты достигали отметки в 120 долларов. Эксперты заговорили о начале беспрецедентного энергетического кризиса.

На первый взгляд, Россия оказалась в выигрыше. Однако The National Interest предупреждает об обратной стороне этого сценария. Иран долгое время считался союзником Москвы, и его вовлечённость в вооружённый конфликт с США и Израилем неизбежно сказывается на репутации России в регионе. Ослабление иранских позиций автоматически означает и ослабление влияния Москвы.

Дополнительным источником рисков издание называет информацию американской стороны о якобы имевшей место передаче Россией разведывательных данных Ирану для нанесения ударов по американским военным объектам. Если эти сведения подтвердятся, отношения Москвы со странами Персидского залива окажутся под угрозой серьёзного охлаждения. Параллельно президент США Дональд Трамп может пересмотреть своё отношение к Владимиру Путину как к надёжному партнёру на международной арене.

«Фактически, за временный приток нефтедолларов Россия платит разрушением своих позиций на Ближнем Востоке», — резюмирует The National Interest.

Примечательно, что на фоне всего этого Министерство финансов США всё же пошло на частичные уступки: санкционные ограничения на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, отгруженными до 12 марта, временно приостановлены. Расчёты по этим поставкам разрешены до 11 апреля.

Между тем главной неожиданностью конфликта оказалось не противостояние Москвы и Вашингтона, а глубокий разлом внутри западного лагеря. Трамп публично отказал НАТО в поддержке, сославшись на нежелание европейских союзников участвовать в иранской операции. Американский президент также предрёк скорую отставку французского лидера Эммануэля Макрона, а его сторонники пригрозили Европе серьёзными последствиями за занятую позицию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
