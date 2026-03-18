Война против Ирана вскрыла один из самых главных секретов США. Эксперты: "Китай уже начал прикидывать"

10:09, 18 мар 2026

Пекин изучает опыт ближневосточного конфликта, чтобы оценить боеспособность систем Patriot на Тайване в случае силового сценария.

Военная операция США и Израиля против Ирана, получившая от Дональда Трампа название «Эпическая ярость», неожиданно превратилась в стратегический материал для изучения китайскими военными аналитиками. По данным экспертов «Военной Хроники», Пекин начал оценивать, как долго Тайвань способен удерживать оборону на американских системах противовоздушной защиты в случае наступления Народно-освободительной армии Китая.

Воздушный щит Тайваня в настоящее время опирается на девять батарей зенитных ракетных комплексов Patriot, объединённых в три дивизиона. Ядро системы составляют новейшие модификации PAC-3 и модернизированные PAC-2 GEM. В ближайшей перспективе оборонный потенциал острова планируется усилить за счёт четвёртого дивизиона на восточном побережье — там системы должны прикрыть авиационные базы и прибрежные города от ударов со стороны океана.

Ближневосточный конфликт обнажил одну из ключевых уязвимостей американской военной модели: союзники Вашингтона нередко остаются без оперативной поддержки в момент, когда их оборонительные системы начинают истощаться под плотным огнём. Именно этот сценарий — поэтапное и систематичное подавление вражеской ПВО до начала масштабного наступления — рассматривается Пекином как возможная тактика в гипотетическом противостоянии за Тайвань.

Показательной стала и реакция западных союзников на ход иранской кампании. Страны НАТО официально отказались от прямого военного участия в операции. Испания открыто заявила, что не намерена поддерживать удары по Ирану. Великобритания и Германия, хотя и обосновали нападение недопустимостью иранской ядерной программы, тем не менее выступили против вовлечения альянса в конфликт. Европейские партнёры также проигнорировали призыв Трампа подключиться к разблокированию Ормузского пролива, перекрытого Ираном в качестве ответной меры.

На фоне этого Трамп обратился к ряду государств с требованием самостоятельно защищать собственные территории, назвав их действия недостаточными. Ранее аналогичные претензии он предъявлял Китаю, Франции, Великобритании, Южной Корее и Японии. Таким образом, иранский конфликт не только обострил внутренние противоречия внутри западного альянса, но и предоставил Пекину практические данные для стратегических расчётов в тайваньском направлении.

Автор: Семен Подгорный

