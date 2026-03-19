Вот так поворот! КНР подняла 26 боевых самолётов. "Цели - F-22 и F-35". Трампу не до этого. Тайваню выдвинута сделка

09:19, 19 мар 2026

Пекин наращивает военную активность у берегов Тайваня и одновременно зондирует почву для «мирного воссоединения». Тайбэй ответил отказом.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировано резкое обострение. Министерство обороны Тайваня зарегистрировало за одни сутки 26 военных самолётов КНР вблизи острова — об этом сообщило агентство Reuters. Активность китайской военной авиации у берегов Тайваня возросла до уровня, привлёкшего внимание западных столиц.

Параллельно стало известно, что запланированный визит президента США Дональда Трампа в Китай перенесён на неопределённый срок. Американский лидер сосредоточен на ситуации вокруг Ирана — после военного столкновения с участием США и Израиля Тегеран заблокировал Ормузский пролив, что спровоцировало скачок мировых цен на энергоносители.

На одном из полигонов китайская армия отрабатывала нанесение ударов по макетам американских истребителей F-22 и F-35, дислоцированных на Гуаме и базах Пентагона в Японии. Аналитики издания «Военное дело» расценили эти учения как подготовку к возможному превентивному удару.

18 марта Reuters опубликовал новые данные: Пекин предложил Тайваню так называемое «мирное воссоединение» в обмен на стабильные поставки энергоресурсов. Предложение поступило на фоне энергетического кризиса — около трети потребляемого Тайванем сжиженного природного газа поступало из Катара через Ормузский пролив, судоходство в котором оказалось парализовано.

Власти Тайваня отвергли предложение Пекина. Президент острова Лай Циндэ заявил, что поставки СПГ обеспечены на ближайшие месяцы, а с июня 2026 года Тайвань намерен наращивать импорт американского газа, снижая зависимость от других источников.

Отказ Тайбэя сужает пространство для дипломатического манёвра. Пекин официально считает остров своей территорией, и непринятие мирных инициатив может подтолкнуть китайское руководство к рассмотрению силового сценария. Ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на западную разведку, указывало на возможное начало операции КНР против Тайваня осенью 2026 года — после промежуточных выборов в США. Вовлечённость Вашингтона в иранский конфликт, по мнению ряда аналитиков, способна скорректировать эти сроки. Россия при этом квалифицирует тайваньский вопрос как внутреннее дело Китая.

Хотите скорректировать акценты или добавить конкретный угол подачи — например, сделать упор на энергетическую составляющую или военную?

Война против Ирана вскрыла один из самых главных секретов США. Эксперты: "Китай уже начал прикидывать"

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
