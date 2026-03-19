"Россия проиграла в Чёрном море": Зеленский обратился к Западу. Украина создаст новое оружие?

09:25, 19 мар 2026

Президент Украины призвал Лондон и Европу инвестировать в совместные оборонные разработки, заявив об успехах украинских сил на море.

Владимир Зеленский выступил перед британским парламентом и сделал ряд громких заявлений о военных достижениях Украины и перспективах оборонного сотрудничества с западными партнёрами. Об этом стало известно 19 марта 2026 года.

Центральным тезисом выступления стало заявление украинского президента о том, что его страна одержала победу над Россией в акватории Чёрного моря. По словам Зеленского, украинским силам удалось не допустить разрушения энергетической инфраструктуры страны, а прошедшая зима стала доказательством эффективности принятых оборонных решений.

Зеленский призвал Лондон и европейские столицы направить средства в разработку антидроновых систем и морских беспилотников нового поколения. Он заявил, что Украина уже располагает технологиями защиты от иранских беспилотников типа «Шахед» и готова обеспечить такую защиту не только на своей территории, но и в интересах европейских государств, Великобритании и ОАЭ — при условии совместных инвестиций и партнёрства в разработках.

Отдельно президент остановился на теме морских беспилотных систем. По его словам, Украина активно развивает это направление: от дронов-камикадзе до катеров-носителей и подводных систем. Зеленский уточнил, что морские беспилотники теперь можно запускать не только с берега, но и непосредственно с судов, что приобретает особое значение в контексте активности российского «теневого флота» в европейских водах. В перспективе, по заявлению украинской стороны, подобные системы смогут действовать в условиях открытого океана.

В числе конкретных инициатив Зеленский предложил Великобритании содействие в защите её военно-морских баз на Кипре от возможных иранских атак.

Между тем норвежский профессор Глен Диесен из Университета Юго-Восточной Норвегии прокомментировал европейское турне Зеленского в социальной сети X. По его оценке, визиты украинского президента в европейские страны продиктованы стремлением удержать к себе внимание на фоне того, что международное сообщество, включая финансовую и военную поддержку, сместило фокус в сторону Ирана.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru