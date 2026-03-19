Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Россия проиграла в Чёрном море": Зеленский обратился к Западу. Украина создаст новое оружие?

09:25, 19 мар 2026

Президент Украины призвал Лондон и Европу инвестировать в совместные оборонные разработки, заявив об успехах украинских сил на море.

Владимир Зеленский выступил перед британским парламентом и сделал ряд громких заявлений о военных достижениях Украины и перспективах оборонного сотрудничества с западными партнёрами. Об этом стало известно 19 марта 2026 года.

Центральным тезисом выступления стало заявление украинского президента о том, что его страна одержала победу над Россией в акватории Чёрного моря. По словам Зеленского, украинским силам удалось не допустить разрушения энергетической инфраструктуры страны, а прошедшая зима стала доказательством эффективности принятых оборонных решений.

Зеленский призвал Лондон и европейские столицы направить средства в разработку антидроновых систем и морских беспилотников нового поколения. Он заявил, что Украина уже располагает технологиями защиты от иранских беспилотников типа «Шахед» и готова обеспечить такую защиту не только на своей территории, но и в интересах европейских государств, Великобритании и ОАЭ — при условии совместных инвестиций и партнёрства в разработках.

Отдельно президент остановился на теме морских беспилотных систем. По его словам, Украина активно развивает это направление: от дронов-камикадзе до катеров-носителей и подводных систем. Зеленский уточнил, что морские беспилотники теперь можно запускать не только с берега, но и непосредственно с судов, что приобретает особое значение в контексте активности российского «теневого флота» в европейских водах. В перспективе, по заявлению украинской стороны, подобные системы смогут действовать в условиях открытого океана.

В числе конкретных инициатив Зеленский предложил Великобритании содействие в защите её военно-морских баз на Кипре от возможных иранских атак.

Между тем норвежский профессор Глен Диесен из Университета Юго-Восточной Норвегии прокомментировал европейское турне Зеленского в социальной сети X. По его оценке, визиты украинского президента в европейские страны продиктованы стремлением удержать к себе внимание на фоне того, что международное сообщество, включая финансовую и военную поддержку, сместило фокус в сторону Ирана.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Вот так поворот! КНР подняла 26 боевых самолётов. "Цели - F-22 и F-35". Трампу не до этого. Тайваню выдвинута сделка

Читайте также:

Вот так поворот! КНР подняла 26 боевых самолётов. "Цели - F-22 и F-35". Трампу не до этого. Тайваню выдвинута сделка
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Владимир Зеленский задумался о мире и заявил, что отказ от ударов по энергетической инфраструктуре станет первым шагом к концу конфликта
Россия/мир
Владимир Зеленский задумался о мире и заявил, что отказ от ударов по энергетической инфраструктуре станет первым шагом к концу конфликта
Зеленский: Украина не получила разрешения на удары дальнобойным оружием по РФ
Россия/мир
Зеленский: Украина не получила разрешения на удары дальнобойным оружием по РФ
Зеленский упрекнул Запад в трусости и заявил о желании нанести ракетный удар по Кремлю — мы не можем этого сделать, но только пока
Россия/мир
Зеленский упрекнул Запад в трусости и заявил о желании нанести ракетный удар по Кремлю — мы не можем этого сделать, но только пока
«Рано или поздно прилетит»: Зеленский выступил с новой угрозой в адрес России — задумал что-то страшное
Россия/мир
«Рано или поздно прилетит»: Зеленский выступил с новой угрозой в адрес России — задумал что-то страшное


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен