Американская разведка признала: Россия достигнет своих целей. Переговоры начнутся после

09:31, 19 мар 2026

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила в Сенате, что Россия удерживает инициативу в конфликте с Украиной и располагает вооружениями, способными нейтрализовать военное превосходство Америки.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях в сенатском комитете заявила, что Россия в настоящее время имеет перевес в конфликте с Украиной. Об этом сообщает Fox News.

По словам Габбард, на протяжении последнего года Россия удерживает инициативу в противостоянии. Москва сохраняет возможности для отстаивания своих интересов на глобальном уровне — как военными, так и иными методами. Российское руководство продолжает вкладывать средства в развитие оборонной промышленности и создание новых видов вооружений, которые несут большую угрозу для США и их сил за рубежом, чем традиционные системы.

Среди передовых разработок Габбард выделила средства для противодействия в космическом пространстве, гиперзвуковые ракеты и подводные комплексы.

«Россия располагает передовыми системами, предназначенными для того, чтобы нивелировать военное преимущество США», — заявила она.

В ежегодном докладе разведывательного сообщества, представленном Конгрессу, также отмечается, что затягивание конфликта повышает риск как намеренного, так и непреднамеренного прямого столкновения между Россией и силами НАТО. Помимо этого, боевые действия на Украине имеют «глобальные побочные эффекты». В частности, северокорейские военные приобрели значительный боевой опыт и освоили передовые технологии, полученные от России в ходе участия в операциях на украинской территории.

Габбард также подчеркнула: до заключения какого-либо соглашения Москва, по всей видимости, продолжит вести войну на истощение — до тех пор, пока не достигнет поставленных целей.



Автор: Семен Подгорный
