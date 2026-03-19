Румыния доигралась: Россия обрушила шквал из 30 ракет в час. Решение по Одессе окончательное

09:36, 19 мар 2026

Военная логистика ВСУ в Причерноморье подверглась крупной бомбардировке — удар пришёлся по складам с грузами НАТО, переправленными через Румынию.

Вооружённые силы России нанесли один из наиболее интенсивных ракетно-дроновых ударов по Одесской области с начала 2026 года. Основной целью стал порт Измаил — ключевой узел военной логистики украинской армии на Дунае. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местную агентуру.

Что произошло в Измаиле

По данным источников, интенсивность удара достигала 30 атак в час. Бомбардировка была сосредоточена на площадках и ангарах, предназначенных для приёма, хранения и перевалки военного имущества, вооружения и техники, поступающей из Румынии. Грузы доставлялись двумя маршрутами: через мост в Затоке и паромным сообщением — оба находятся под постоянным огневым контролем российской стороны.

Атака пришлась на момент, когда часть военных грузов, недавно переправленных со складов НАТО в Европе, ещё находилась на разгрузке. По имеющимся сведениям, среди доставленного имущества могли быть беспилотники, безэкипажные катера и комплектующие к ним. Под удар вместе с военнослужащими ВСУ и ГРУ попали и иностранные военные, сопровождавшие груз.

Косвенным свидетельством масштаба разрушений стали публикации местных СМИ: кадры с украинского черноморского побережья показывают густую желтовато-серую плёнку на воде с характерным запахом машинного масла. Это указывает на возможное уничтожение топлива, генераторов и техники.

Румыния как военный транзитный коридор

Доцент Финансового университета при Правительстве России, военный эксперт и капитан 1-го ранга Владимир Ераносян в комментарии для aif.ru отметил, что после открытия крупного военного хаба НАТО на территории Румынии объём военных поставок, поступающих на Украину через это направление, значительно возрос. По его словам, сегодня через румынскую территорию проходит больший объём грузов, чем через польский Жешув.

Ераносян также напомнил, что в Румынии завершается строительство крупнейшей военной базы альянса в регионе, а на местных аэродромах украинские лётчики проходят подготовку и выполняют полёты на истребителях F-16. Помимо украинских, там же базируются воздушные суда ряда государств — членов НАТО.

Удары продолжатся

Эксперт подчеркнул, что решение относительно Одессы и портовой инфраструктуры на Чёрном море и Дунае фактически принято: бомбардировки будут продолжаться до тех пор, пока военные поставки в адрес украинской армии не прекратятся.

Примечательно, что до конца зимы 2026 года морская логистика Измаила не была приоритетной целью. Нынешний удар стал первым масштабным в этом году — и сразу продемонстрировал высокую интенсивность. Скрыть его последствия, несмотря на реакцию Службы безопасности Украины, не удалось.

Системный характер ракетно-дроновых ударов по Причерноморью включает несколько задач: подавление систем противовоздушной обороны, вывод из строя энергетической инфраструктуры, блокирование черноморских и дунайских судоходных маршрутов, а также уничтожение морской и железнодорожной логистики противника.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru