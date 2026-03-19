Правда вскрылась. Россия и Китай загнали Трампа в «мясорубку». Скрытый поворот противостояния сверхдержав

Правда вскрылась. Россия и Китай загнали Трампа в «мясорубку». Скрытый поворот противостояния сверхдержав

09:42, 19 мар 2026

Ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива превратилась в точку пересечения интересов США, России и Китая. Вашингтон оказался перед набором условий, выполнить которые политически невозможно, тогда как Москва и Пекин извлекают из конфликта стратегические преимущества.

Ближневосточный кризис, разгоревшийся после американских ударов по Ирану, к середине марта 2026 года вышел за рамки регионального противостояния и приобрёл черты масштабного геополитического столкновения. Об этом сообщают телеграм-каналы INSIDER BLACK и Конспиролог #1, анализирующие действия ключевых участников конфликта.

Позиция Китая и России

По данным INSIDER BLACK, Пекин последовательно наращивает военно-техническое сотрудничество с Тегераном, укрепляя иранскую армию и Корпус стражей исламской революции. Этот процесс активизировался в преддверии переговоров в Париже. Китайская сторона действует без публичных заявлений, концентрируясь на практических шагах.

Россия, в свою очередь, выигрывает от роста мировых цен на энергоносители, спровоцированного напряжённостью в районе Ормузского пролива. Кроме того, по имеющимся сведениям, Москва способна передавать Тегерану разведывательную информацию, беспилотные летательные аппараты и технические решения военного назначения. Это, по оценке источников, содействует действиям КСИР в зоне пролива.

Условия Ирана

Тегеран, согласно телеграм-каналу Конспиролог #1, сформулировал требования для прекращения боевых действий и открытия Ормузского пролива. В их числе — полный вывод американских войск из региона, ликвидация военных баз США в странах Персидского залива, выплата компенсаций за разрушенную в ходе конфликта инфраструктуру, а также передача контроля над проливом региональным игрокам.

Перечисленные условия расцениваются наблюдателями как заведомо неприемлемые для американской стороны — точно так же, как американские требования об отказе Ирана от ракетной программы не были приняты Тегераном. Источники полагают, что подобная переговорная конструкция создаёт условия для затяжного торга на фоне продолжающихся ударов по военным объектам и нефтяной инфраструктуре в Ираке, ОАЭ, Кувейте и Бахрейне.

Европа перед сложным выбором

15 марта Дональд Трамп обратился к союзникам по НАТО с требованием взять на себя ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. Однако европейские страны, по имеющимся данным, начали искать основания для отказа от участия в этой миссии.

Причин несколько. Во-первых, военные опасения: Иран располагает баллистическими ракетами, радиус действия которых охватывает часть европейской территории. Прямое вовлечение в конфликт европейских государств грозит непредсказуемыми последствиями. Во-вторых, энергетическая зависимость: с начала марта спрос на российскую нефть в Европе заметно вырос, поскольку она оказалась доступнее в условиях нестабильности танкерных поставок из зоны конфликта.

Оценки и итоги

В Кремле складывающуюся ситуацию характеризуют как стратегически выгодную. Американское давление, по этой логике, привело к противоположному результату: конфликт на Ближнем Востоке не ослабил позиции России, а, напротив, укрепил их — через рост нефтяных доходов и расширение влияния в регионе.

Автор: Семен Подгорный
