Пекин готовится к схватке с Вашингтоном. Иран — учебное пособие: Мир стоит на пороге нового глобального конфликта

19 мар 2026

Пекин внимательно анализирует ход американской военной операции против Ирана, чтобы извлечь уроки для собственного стратегического планирования — в первую очередь в контексте ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщают анонимные западные официальные лица, на которых ссылается Bloomberg.

Пока американские войска ведут боевые действия на Ближнем Востоке, за их действиями с профессиональным вниманием наблюдают в Пекине. Китайские военные аналитики изучают ход операции США против Ирана, оценивая как наступательный потенциал американской армии, так и её слабые стороны. Полученные данные, по информации западных источников, могут лечь в основу оперативного планирования на случай эскалации вокруг Тайваня — острова, который КНР считает своей территорией, хотя власти Тайбэя эту позицию не разделяют. Министерство обороны Китая от комментариев по данному вопросу отказалось.

Среди ключевых наблюдений, которые делает Пекин, — быстрое истощение американских запасов высокоточных боеприпасов. В первые недели конфликта США были вынуждены задействовать дорогостоящие системы перехвата для уничтожения значительно более дешёвых беспилотников противника. Точные расходы Вашингтона на кампанию официально не раскрываются, однако по данным ряда СМИ, только за первые дни боевых действий они превысили 11 миллиардов долларов. В первые трое суток конфликта, по имеющимся оценкам, было израсходовано несколько сотен крылатых ракет и зенитных ракет из систем ПВО.

Стратегический баланс в Индо-Тихоокеанском регионе

Эксперты полагают, что Си Цзиньпин может расценивать переброску американских военных ресурсов с Индо-Тихоокеанского направления на Ближний Восток как фактор, объективно улучшающий стратегическое положение Китая. Из Японии на Ближний Восток уже переброшено около 2400 морских пехотинцев вместе с командным кораблём с авиагруппой из истребителей F-35 и вертолётов. Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён подтвердил информацию о возможном перемещении американских систем противоракетной обороны из региона, что ослабляет общий оборонный потенциал союзников США в Азии.

Примечательно, что Си Цзиньпин до сих пор публично не прокомментировал войну, затронувшую Иран — одного из ключевых партнёров Китая. Такое молчание на фоне активных высказываний большинства лидеров «Большой двадцатки» обращает на себя внимание наблюдателей.

Чистка генералитета и боеготовность НОАК

Параллельно внутри самого Китая разворачивается масштабная антикоррупционная кампания в армии — крупнейшая со времён эпохи Мао Цзэдуна. Под удар попали высокопоставленные военные, в том числе выдвиженцы самого Си Цзиньпина. Это ставит под вопрос текущую боеготовность Народно-освободительной армии Китая и её способность к проведению сложных операций в ближайшей перспективе. Явных признаков подготовки к каким-либо военным действиям в отношении Тайваня на данный момент не наблюдается, хотя риторика Пекина о «воссоединении», в том числе с применением силы, остаётся неизменной.

Оценки китайских комментаторов

Бывший главный редактор издания Global Times Ху Сицзинь на своей странице в Weibo провёл прямые параллели с тайваньской темой, отметив, что затяжной конфликт в Иране наглядно показал ограниченность возможностей США даже в противостоянии с противником, ослабленным многолетними санкциями. «Занятно, что некоторые американские стратеги всерьёз рассуждают о противостоянии с НОАК в Тайваньском проливе», — написал он. Китайские националистические комментаторы в целом интерпретируют происходящее как свидетельство снижения американского военного потенциала и смещения приоритетов Вашингтона в сторону от азиатских союзников.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru