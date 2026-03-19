10:03, 19 мар 2026

Загрязнение реки Днестр нефтепродуктами после инцидента на гидроэлектростанции в Черновицкой области создало серьёзные риски для водоснабжения миллионов жителей двух стран. Молдова объявила экологическую тревогу и возложила ответственность на Россию, однако украинские официальные лица пока воздерживаются от однозначных выводов.

Утром 7 марта украинские медиа со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщили об атаке в районе Новоднестровска, где расположена Днестровская гидроэлектростанция. Конкретные подробности инцидента в публикациях не раскрывались. В тот же день Министерство обороны России заявило об ударах по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, не называя конкретных целей.

Спустя три дня, 10 марта, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины зафиксировало появление на поверхности Днестра пятен технических масел. Ведомство связало их с утечкой топлива в районе гидроэлектростанции после предполагаемой ракетно-дроновой атаки. Заместитель главы министерства Ирина Овчаренко уточнила в телевизионном эфире, что загрязнение представляет собой не единое сплошное пятно, а множество мелких маслянистых фрагментов, которые перемещаются вниз по течению реки.

Масштаб загрязнения

Нефтяные осадки были обнаружены на территории сразу нескольких украинских регионов — Черновицкой, Винницкой и Одесской областей. По данным чиновницы, концентрация нефтепродуктов в воде превышает допустимую норму примерно в 2,5 раза. При этом она подчеркнула существенную оговорку: установить точное происхождение загрязняющих веществ на данный момент не представляется возможным. Официальные представители Украины пока не подтвердили, являются ли обнаруженные вещества следами ракетного топлива или имеют иное техническое происхождение. Таким образом, возлагать ответственность на какую-либо сторону преждевременно.

Реакция Молдовы

Кишинёв занял значительно более жёсткую позицию. 15 марта президент Молдовы Майя Санду опубликовала в социальных сетях заявление об объявлении в стране экологической тревоги, возложив полную ответственность за произошедшее на Россию. Молдавский МИД напомнил, что Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей столицы, констатировав серьёзные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения.

17 марта внешнеполитическое ведомство Молдавии вызвало посла России Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с аварией на украинской гидроэлектростанции. Местные власти были вынуждены временно прекратить забор воды из Днестра в ряде районов страны — Сороках, Бельцах, Флорештах, Сынжерей, а также в Бендерах, втором по величине городе Молдовы.

Вопросы без ответов

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предупредил, что последствия загрязнения могут затронуть миллионы людей. Река Днестр служит источником не только питьевой воды, но и водоснабжения для нужд сельского хозяйства на обширных территориях обеих стран.

На фоне молдавских обвинений бросается в глаза сдержанность украинской стороны: официальные заявления Киева лишены конкретных оценок масштабов нанесённого ущерба и прогнозов относительно сроков восстановления. Президент Украины Владимир Зеленский публично не прокомментировал инцидент на протяжении более чем десяти дней после аварии. Партнёры Киева также воздержались от обвинений в экологическом терроризме, что воспринимается наблюдателями как неожиданное молчание с учётом потенциального масштаба последствий.

Ситуация остаётся неопределённой: причины загрязнения официально не установлены, ответственность не подтверждена, а миллионы жителей двух государств продолжают сталкиваться с практическими последствиями экологического инцидента в виде перебоев с водоснабжением.

Автор: Семен Подгорный

