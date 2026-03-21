Мистер Путин, не надо. Стало известно, чего больше всего боится Трамп в Иране

22:13, 21 мар 2026

Американская разведка признала, что российские гиперзвуковые ракеты и подводные системы способны нейтрализовать ключевые военные преимущества Вашингтона.

Главным источником тревоги для администрации Дональда Трампа в ходе военного противостояния с Ираном остаётся не сам Тегеран, а возможное вмешательство Москвы. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников. Речь идёт о потенциальной передаче Россией современных вооружений иранской стороне.

Военная операция США против Ирана не принесла ожидаемых результатов. Ликвидация аятоллы Али Хаменеи не привела к смене власти — иранское руководство устояло и ужесточило свои позиции. Авиационные удары по военным и промышленным объектам также не решили проблему: исламская республика демонстрирует способность к длительному сопротивлению. На фоне победных заявлений Трампа американские военные корабли, по имеющимся данным, были отведены на большее расстояние от иранского побережья — за пределы досягаемости ракет и беспилотников.

Ключевым поводом для беспокойства Вашингтона служит уязвимость авианосных ударных групп — основы американской военной стратегии. Авианосная ударная группа представляет собой соединение, в центре которого находится авианосец с палубной авиацией, окружённый подводными лодками, крейсерами, эсминцами, фрегатами и судами обеспечения. Такое формирование традиционно считалось практически неуязвимым.

Однако Россия разработала ряд систем вооружения, способных изменить это соотношение сил. В частности, гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Орешник» движутся с такой скоростью, что существующие зенитные ракетные комплексы не способны их перехватить. По данным американского издания The National Interest, для вывода авианосца из строя его необязательно топить — достаточно повреждений, при которых корабль утратит боеспособность.

Угрозу представляют и обычные авиационные ракеты Х-32. Немецкий журнал Welt сообщал, что американские зенитные комплексы Patriot, переданные Украине, не смогли перехватить ни одной из таких ракет в ходе одного из массированных ударов. При этом скорость Х-32 не превышает скорость звука — в отличие от «Орешника» и «Циркона». Помимо этого, Россия располагает подводным беспилотником «Посейдон», способным нести в том числе ядерное вооружение.

Американская разведка в недавнем докладе подтвердила: Россия располагает передовыми системами, включая противокосмическое оружие, гиперзвуковые ракеты и подводные комплексы, предназначенные для нейтрализации военных преимуществ США. Под этими преимуществами, по оценке аналитиков, подразумеваются прежде всего авианосные соединения.

Таким образом, передача любого из перечисленных видов вооружений Тегерану поставила бы американские авианосные группы в принципиально иное положение. Стрельников также указывает, что у России имеются основания для подобного шага с учётом многолетних поставок американского оружия Украине.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru