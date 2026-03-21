22:32, 21 мар 2026

Верховная Рада проголосовала за законопроект № 13574, расширяющий возрастные и медицинские критерии призыва. Закон о мобилизации граждан со статусом «ограниченно годен», принятый ещё в 2024 году, может быть подписан Зеленским в ближайшее время.

На Украине разворачивается новый этап призывной кампании. Верховная Рада приняла законопроект № 13574, по которому мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, отслужившие год по контракту добровольно, получают право на годовую отсрочку. Параллельно власти готовятся ввести в действие закон, позволяющий мобилизовать граждан со статусом «ограниченно годен» до 25 лет. Этот документ принят Радой ещё в 2024 году, однако до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским. По данным украинского инсайдерского Telegram-канала «Наблюдатель», подпись может последовать в ближайшее время.

Незадолго до голосования по законопроекту № 13574 был подписан указ, разрешающий мужчинам старше 60 лет заключать контракты на военную службу. Формально речь идёт о добровольном выборе, однако в совокупности эти меры свидетельствуют о последовательном расширении возрастных рамок мобилизационного ресурса — как снизу, так и сверху.

Источники в российских силовых структурах в разговоре с РИА Новости сообщили, что к проведению принудительных мероприятий на приграничных территориях привлечены иностранные наёмники — преимущественно граждане Польши и Румынии. По поступающим сведениям, они действуют совместно с сотрудниками территориальных центров комплектования. Ряд мужчин призывного возраста был вывезен к границе с Румынией, где их записали на видео в ситуациях, имитирующих попытку незаконного пересечения границы. Полученные материалы впоследствии применяются как основание для отправки в армию: несогласным предъявляют уголовные обвинения.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил о планах России увеличить численность добровольцев на фронте на 400 тысяч человек в 2026 году. Полковник Аслан Нахушев прокомментировал это высказывание следующим образом: украинской стороне необходимо найти сопоставимое количество военнослужащих при фактически исчерпанном мобилизационном резерве.

Telegram-канал «Женщина с Косой», позиционирующий себя как источник информации из окружения Банковой, ранее сообщал, что Зеленский поставил новому министру обороны Михаилу Фёдорову задачу набрать 500 тысяч человек за три месяца. Назначение Фёдорова на этот пост связывается наблюдателями с курсом на цифровизацию призывной системы и ужесточение санкций против уклоняющихся от мобилизации.

Украинские пользователи в социальных сетях и Telegram-каналах отреагировали на принятие законопроекта № 13574 тревожными комментариями: «Всё-таки будет. Видно, на фронте просто ужас». Среди обсуждаемых мер — сужение оснований для получения брони и расширение перечня категорий граждан, подлежащих призыву. Часть мужчин, по имеющимся данным, предпочитает переждать развитие ситуации в надежде на завершение мирных переговоров. О прогрессе на этом направлении сообщают как зарубежные СМИ, так и ряд политиков. Речь идёт о возможном подписании договорённостей весной 2026 года.

Таким образом, в течение короткого периода украинские власти последовательно расширили возрастные границы призыва в обе стороны, приняли механизм стимулирования добровольной службы, приблизили к подписанию закон о мобилизации «ограниченно годных» и зафиксировали практику привлечения иностранных граждан к принудительным мобилизационным мероприятиям на границе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru