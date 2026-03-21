Война в Иране. Главное, 21 марта: Знаковый удар Тегерана – Киев вздрогнул. Трамп выступил с неожиданным заявлением об Ормузском проливе

22:42, 21 мар 2026

Корпус Стражей Исламской революции нанёс удары по объектам в Кувейте, Багдаде и Эрбиле, а также выпустил ракеты по Израилю. Иран запустил баллистические ракеты в направлении базы США и Великобритании на острове Диего-Гарсия. Дональд Трамп заявил, что американские цели в операции на Ближнем Востоке близки к выполнению, и сделал неожиданное заявление об Ормузском проливе.

21 марта на Ближнем Востоке продолжается вооружённое противостояние между Ираном и западной коалицией под руководством США и Израиля. Стороны наносят удары друг по другу, число участников конфликта расширяется — в него фактически оказалась вовлечена Великобритания. Об этом сообщают западные и региональные источники, а также инсайдерские телеграм-каналы, отслеживающие ситуацию в зоне боевых действий.

Обмен ударами продолжается

За прошедшие сутки Корпус Стражей Исламской революции атаковал ряд объектов в Кувейте, поразил военную базу Виктория в Багдаде и Эрбиль. Помимо этого, по Израилю было выпущено несколько ракет. Противоположная сторона в ответ нанесла авиационные удары по Тегерану и нескольким другим иранским городам.

По данным западных источников, ОАЭ и Бахрейн рассматривают возможность присоединения к военным действиям против Ирана. Между тем уже подтверждено более значимое событие: Великобритания под давлением критики со стороны президента США Дональда Трампа разрешила американским военным использовать британские авиабазы для ударов по иранским объектам. По версии Лондона и Вашингтона, именно с этих объектов ведутся атаки на суда в Ормузском проливе и инфраструктуру соседних государств.

Тегеран расценил это решение как прямое вступление Соединённого Королевства в войну на стороне противников Ирана. Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что премьер-министр Кир Стармер своим решением создаёт угрозу жизни самих британских граждан. По его словам, большинство жителей Великобритании не поддерживает участие страны в этом конфликте. Тегеран, в свою очередь, будет рассматривать действия Лондона как соучастие в нападении на Иран. Одновременно западные СМИ сообщают о расширении воздушной активности США в регионе и новых атаках на американские базы.

Ракетный сигнал Киеву

На фоне дипломатического обострения Иран предпринял шаг, адресованный не только Лондону, но и Киеву. По данным инсайдерского канала Win/Win, КСИР произвёл пуск двух баллистических ракет средней дальности в направлении совместной американо-британской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Ни одна из ракет не достигла цели. Однако, по мнению источника, принципиальным является другое: Иран продемонстрировал дальность своих ракетных комплексов. Автор канала Condottiero, представившийся ветераном ЧВК «Вагнер», уточнил, что иранские тяжёлые ракеты способны преодолеть свыше 2000 километров, тогда как Украина расположена значительно ближе.

Трамп объявил о достижении военных целей

Президент США Дональд Трамп в своих публичных высказываниях дал понять, что операция против Ирана близится к завершению. По его словам, Вашингтон уничтожил иранский флот, военно-воздушные силы и зенитные орудия. Трамп заявил, что с военной точки зрения противник полностью разгромлен и «только загромождает пролив». Он также добавил, что не намерен заключать перемирие в ситуации, когда одна из сторон, по его оценке, уничтожена.

Позднее американский чиновник в беседе с изданием Axios уточнил, что слова президента не означают немедленного прекращения боевых действий.

Неожиданное заявление об Ормузском проливе

Отдельного внимания заслуживает позиция Трампа в отношении Ормузского пролива, претерпевшая заметную эволюцию. Изначально он утверждал, что пролив не закрыт. Затем говорил, что США без труда его разблокируют. Теперь же президент заявил, что Соединённым Штатам Ормузский пролив фактически не нужен — в отличие от Европы, Южной Кореи, Японии и Китая. По его словам, другим странам придётся самим решать этот вопрос, а пролив «в какой-то момент сам собой откроется». Трамп также признал, что ожидал более серьёзного роста мировых цен на нефть в результате начала конфликта.

На этом фоне примечательным выглядит решение американского правительства временно разрешить продажу иранской нефти. Согласно документу, экспорт и реализация иранской сырой нефти и нефтепродуктов, погружённых на суда не позднее 00:01 по восточному времени 20 марта, разрешены до 19 апреля. Исключение составляют сделки с участием компаний из КНДР, Кубы, а также структур, связанных с ДНР, ЛНР и Крымом. Министр финансов США заявил, что данная мера позволит оперативно вывести на мировые рынки около 140 миллионов баррелей нефти. Решение принято в связи с резким ростом мировых цен на энергоносители, последовавшим за началом военной операции на Ближнем Востоке.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru