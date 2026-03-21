"4 месяца назад Путину доложили о взятии Купянска": Последний подвиг. 100 дней жутких боёв в полном окружении. "Гарнизон ВС России был убит"

22:52, 21 мар 2026

20 марта, в четырёхмесячную годовщину официального доклада об освобождении Купянска, военные волонтёры и военные корреспонденты сообщили о гибели российских военнослужащих, державших оборону в районе Центральной районной больницы города. Оценки произошедшего у разных источников кардинально расходятся.

20 марта 2026 года исполнилось четыре месяца с момента официального доклада командования группировки войск «Запад» об освобождении Купянска. В этот же день сразу несколько военных волонтёров и корреспондентов опубликовали сообщения о завершении боёв в районе Центральной районной больницы города — одного из последних укреплённых опорных пунктов российских военнослужащих в центральной части населённого пункта. По имеющимся данным, бойцы удерживали позиции на протяжении около 100 дней в условиях полного окружения, получая снабжение исключительно по воздуху — с помощью беспилотников.

Что сообщают источники о судьбе гарнизона

Военный волонтёр Владимир Романов опубликовал краткую сводку: по его данным, по состоянию на 20 марта населённый пункт «почти полностью занят» Вооружёнными силами Украины, в северной части города продолжается зачистка, а военнослужащие, находившиеся на позициях у ЦРБ, погибли.

«Парни из ЦРБ погибли. Все», — говорится в его публикации.

Автор канала «Пионер запаса» с позывным «Пионер» ещё 5 марта сообщал, что здание больницы «уничтожено под ноль», однако тогда же указывал, что бойцы вышли на связь и продолжают удерживать позиции:

«Да, ЦРБ полностью уничтожено, и [ВСУ] побежали туда штурмовать и зачищать, но теперь там лежат только их трупы».

Косвенные данные о том, что военнослужащие оставались живы, фиксировались вплоть до 10 марта.

Военный обозреватель Юрий Подоляка в своём комментарии указал на системную проблему: по его словам, подвиг бойцов «официально вряд ли будет признан», поскольку официально они находились не в окружении, а их позиции формально числились в тылу на картах.

«Ведь их позиции как бы даже сейчас на картах у нас в тылу. За что тут награждать и ставить их подвиг в пример», — написал он, добавив, что публичное признание, по всей видимости, получат те, кому было доложено об «освобождении» города.

Военный корреспондент Юрий Котенок также поставил вопрос об увековечении памяти погибших:

«Конкретный маркер — вспомнят ли, предадут огласке, воздадут должное стойкости и мужеству тех парней, кто бился в окружении в развалинах Купянской районной больницы и пал смертью храбрых?».

Комбат Александр Ходаковский написал, что «последние аутентичные позывные» в Купянске перестали звучать в эфире.

Блогер под псевдонимом «Белорусский Силовик» сообщил, что достоверность нахождения бойцов в ЦРБ он может подтвердить лично: по его словам, снабжение гарнизона боеприпасами и продовольствием осуществлялось через соседние подразделения. По его оценке, значительная часть города по-прежнему остаётся в «серой зоне», а из положительных изменений он отметил продвижение российских войск на юге Купянского направления и бои за Куриловку.

Хронология событий: от декабря до марта

О том, что российские военнослужащие находятся в окружении в районе ЦРБ, Романов сообщал ещё 17 декабря 2025 года. 29 декабря он уточнял, что «в трёх районах малыми группами всё ещё сидят наши парни», и предупреждал: в случае их гибели он опубликует имеющиеся у него голосовые и видеозаписи. На момент публикации этих сведений новых материалов в его канале не появилось.

4 января в ряде изданий появилась информация об авиаударе ВСУ по собственным позициям в ЦРБ. Часть источников оперативно опровергла эти сведения, указав, что именно в этом здании на тот момент находились российские штурмовые подразделения. Романов фиксировал вражеские огневые точки вокруг больницы, корректировавшие огонь по зданию, однако, по его данным, они «не отрабатывались». Параллельно в информационном пространстве появлялись материалы о якобы имевшем место штурме российских позиций силами бразильских наёмников — эти сведения также не получили независимого подтверждения.

17 февраля «Пионер» назвал публикации об авиаударе по ЦРБ «вбросом» и указал на конкретный канал, который, по его мнению, распространяет дезинформацию. В тот же день Романов подтвердил, что окружённые бойцы живы и продолжают держать оборону.

23 января военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал кадры работы операторов беспилотников группировки «Запад» в Купянском районе Харьковской области. По сведениям волонтёра «Пионер», в тот период бойцы провели к тому моменту уже около трёх месяцев в непрерывных боях, отражая атаки превосходящих сил противника в условиях острой нехватки боеприпасов и продовольствия.

Расходящиеся оценки ситуации

Единой версии произошедшего среди источников нет. Мониторинговый ресурс «Война с фейками» расценил сообщения о «сдаче» Купянска как очередную дезинформацию: по его данным, здание ЦРБ было полностью уничтожено ещё месяц назад, российские подразделения были организованно выведены с этой позиции, а сведения об их гибели являются «украинским вбросом». «Присутствие ВСУ в городе ограничено действиями отдельных диверсионных групп, зачистку которых проводят наши бойцы. Динамика продвижения ВС РФ устойчивая», — говорится в публикации ресурса.

Военный канал «КЛИК» охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении как «напряжённую, но стабильную»: по имеющимся данным, в районе Двуречной попытки противника прощупать оборону малыми группами были отражены с применением беспилотников, а к югу от Купянска ВСУ предпринимают «безуспешные попытки разминирования дорог».

Военный обозреватель Михаил Дегтярёв, ведущий канал «Генеральный Штаб», призвал не доверять публикациям о потере города, проведя параллели с аналогичными информационными волнами вокруг Тёткино, Добропольского выступа и самого Купянска в декабре 2025 года. По его словам, подобные сообщения с периодичностью раз в несколько месяцев появляются от одних и тех же источников.

Ранее в информационном пространстве фиксировалась версия о том, что часть Telegram-каналов, систематически публикующих сообщения о потере тех или иных населённых пунктов, действует скоординированно. Эта практика, по имеющимся данным, ведётся ещё со времён боёв в районе Часового Яра. Ряд украинских изданий интерпретирует подобные публикации как элемент противостояния между условными «партией мира» и «партией войны» в российских военно-политических кругах. Эту версию, в частности, поддерживал полковник Аслан Нахушев, связывавший информационные атаки с борьбой за влияние среди части российского генералитета.

Позиции источников остаются противоположными

Таким образом, на текущий момент сведения о судьбе гарнизона у Центральной районной больницы Купянска и о ситуации в городе в целом существенно расходятся. Одни источники сообщают о гибели бойцов, удерживавших позиции в течение примерно 100 дней, и о занятии ВСУ значительной части населённого пункта. Другие квалифицируют эти данные как недостоверные, указывая на то, что здание ЦРБ было уничтожено заблаговременно, личный состав выведен, а информация о его гибели не соответствует действительности. Независимой верификации имеющихся данных не проводилось.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Война в Иране. Главное, 21 марта: Знаковый удар Тегерана – Киев вздрогнул. Трамп выступил с неожиданным заявлением об Ормузском проливе

Война в Иране. Главное, 21 марта: Знаковый удар Тегерана – Киев вздрогнул. Трамп выступил с неожиданным заявлением об Ормузском проливе
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Ведь добьют наших. Что делаете? Купянск – там очень тяжело, пишут военкоры
Россия/мир
Ведь добьют наших. Что делаете? Купянск – там очень тяжело, пишут военкоры
Украинские боевики-звери начали отыгрываться на мирных за потерю Купянска: Голодомор и расстрелы
Россия/мир
Украинские боевики-звери начали отыгрываться на мирных за потерю Купянска: Голодомор и расстрелы
Сводка с фронтов СВО 12 декабря: 820 дней жесточайшего штурма. Всё кончилось катастрофой. Срочное обращение с северного направления
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 12 декабря: 820 дней жесточайшего штурма. Всё кончилось катастрофой. Срочное обращение с северного направления
В Мирнограде ловушка для 2000 солдат ВСУ. ФАБы молотят не переставая. Зачистка "проклятого" Шахова тоже продолжается
Россия/мир
В Мирнограде ловушка для 2000 солдат ВСУ. ФАБы молотят не переставая. Зачистка "проклятого" Шахова тоже продолжается


