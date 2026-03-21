Сводка с фронтов СВО 21 марта: Чудовищная тактика и рост потерь. "Купянск пал. Пацаны погибли". "Враг пробился – вернулся к Часову Яру"

22:59, 21 мар 2026

21 марта на всей линии фронта фиксируется активизация боевых действий — от Сумского направления до Запорожья. Одновременно в информационном пространстве распространяются непроверенные сообщения об утрате Купянска и возобновлении боёв в Часовом Яре. Военные эксперты и авторы телеграм-каналов, специализирующихся на освещении хода специальной военной операции, призывают не доверять нефактологическим публикациям.

В условиях ускорившегося продвижения Вооружённых сил России сразу на нескольких направлениях противник наращивает интенсивность штурмовых действий, задействуя мобилизованных резервистов, наёмников, лиц, завербованных в местах лишения свободы, резервные бригады и национальные батальоны. Параллельно в публичном информационном пространстве тиражируются материалы о предполагаемой потере Купянска и возврате противника в Часов Яр. Аналитики, отслеживающие ход боевых действий, квалифицируют значительную часть этих публикаций как целенаправленные информационные вбросы.

Ситуация на направлениях

По данным военно-волонтёрского телеграм-канала «Два Майора», Группа войск «Север» на Сумском направлении проводит наступательные операции при поддержке авиации и артиллерии в Сумском, Глуховском и Краснопольском районах. В Сумском районе уничтожены две контратакующие группы противника.

На Харьковском направлении российские подразделения продвигаются на Волчанском и Великобурлукском направлениях. Удары наносятся по скоплениям живой силы и техники в районах Терновой, Нестерного, Колодезного и Избицкого, задействуются термобарические системы залпового огня в районе Шевяковки. Тем не менее противник не прекращает сопротивление и перемещает на угрожаемые участки новые подразделения.

На Славянском направлении в связи с приближением линии фронта украинская сторона приняла решение об эвакуации гражданского населения из города. В районе Фёдоровки Второй российские части расширяют зону контроля. Бои продолжаются у Дибровы и Липовки, а севернее Рай-Александровки — в районе Кривой Луки.

На Константиновском направлении боевые действия ведутся на прежних участках. Противник предпринимает усилия по удержанию рубежей у Часова Яра. По Константиновке наносятся удары тяжёлыми авиабомбами серии ФАБ — городская застройка, включая позиции украинских формирований, разрушается.

На Запорожском направлении штурмовые подразделения Группы войск «Восток» продолжают боевые действия западнее и северо-западнее Гуляйполя. Противник активных наступательных действий не ведёт, сосредоточив усилия на укреплении занятых позиций. В районах Приморского, Степногорска и Речного идут позиционные столкновения. В воздухе фиксируется значительное количество ударных и разведывательных беспилотных аппаратов.

Тактика ВСУ: оценки украинских офицеров

Детальную характеристику действиям украинских подразделений на одном из участков дал полковник Сил специальных операций Украины Владимир Антонюк. По его словам, силы украинской стороны предприняли атаку в направлении Январьского и Тернового с целью окружения российских подразделений в Новосёловке и Вороном. Однако действия атакующих групп были пресечены операторами беспилотных аппаратов, подразделения ВСУ понесли потери и были уничтожены.

Украинская тактика на данном участке предусматривала стремительное форсирование серой зоны на бронетехнике с последующей высадкой десанта в тылу российских позиций. Первоочередными целями должны были стать операторы FPV-дронов. Антонюк, однако, указал на принципиальный изъян этого подхода: для его реализации необходима непрерывная и детальная воздушная разведка района наступления. 425-й украинский полк «Скала», действующий на данном участке и сменивший понёсшую значительные потери 95-ю мотопехотную бригаду, этим ресурсом в должной мере не располагает. По словам офицера, именно это обстоятельство стало причиной серии безрезультатных атак с высокими потерями в личном составе.

Российскую тактику на противоположном фланге Антонюк охарактеризовал принципиально иначе. Атаки из Березового, по его описанию, велись в более методичном темпе: первоначально рой беспилотников обрабатывает узкий участок фронта, после чего мобильные пехотные группы проводят зачистку. Затем операторы дронов выдвигаются ближе к переднему краю, и весь цикл возобновляется. Командование украинской стороны тем не менее продолжает направлять пехотные подразделения на штурмовые действия, хотя, по словам самого же Антонюка, потери в 425-м полку в ходе наступлений носят крайне высокий характер, а пренебрежительное отношение к личному составу там является нормой даже в небоевой обстановке.

Часов Яр

Отдельного рассмотрения заслуживает возобновившееся в последние дни информационное освещение ситуации в Часовом Яру. Ряд военных корреспондентов настаивает на том, что окраины города всё ещё не находятся под контролем российской стороны. В частности, военкор Владимир Романов утверждал, что частный сектор Часова Яра якобы контролируется противником. Телеграм-канал «Белорусский силовик» сообщал об обнаружении групп противника в 300 метрах от крайней высотки в городе. Между тем ни документальных подтверждений, ни кадров объективного контроля в открытом доступе не появилось. Министерство обороны Российской Федерации данную информацию не комментировало.

Авторы канала «Два Майора» и военный обозреватель Михаил Медведев несколько дней назад сообщали, что формирования противника удерживают ряд высот вблизи Красного и Часова Яра и предпринимают попытки занять новые позиции в черте города, а столкновения носят ожесточённый характер. При этом, как отмечают аналитики, просачивание диверсионно-разведывательных групп на отдельных участках — явление, характерное для обеих сторон, и само по себе не свидетельствует о начале боёв за населённый пункт или о закреплении противника на позициях.

Купянск

Схожая картина складывается вокруг Купянска. 20 марта Романов заявил, что населённый пункт якобы почти полностью занят украинскими силами, а российские подразделения удерживают лишь северную часть города. Помимо этого, распространились сообщения о гибели бойцов, оборонявших центральную районную больницу. Параллельно часть ресурсов заявляла, что личный состав был оперативно эвакуирован, тогда как здание ЦРБ занято противником, — при том что, по более ранним данным, оно было разрушено в результате авиационных ударов ещё месяц назад.

Канал «Война с фейками» дал развёрнутую оценку этим публикациям. По его данным, здание центральной районной больницы было полностью разрушено порядка месяца назад, поэтому утверждения о его потере лишены фактического основания. Российские подразделения, находившиеся на данной позиции, были выведены заблаговременно; утверждения об их уничтожении характеризуются каналом как информационный вброс. Присутствие украинских формирований в городе, по данным источников канала, ограничено действиями отдельных диверсионных групп, зачистку которых ведут российские подразделения. Темп продвижения ВС России в данном районе, по оценке канала, остаётся устойчивым.

Военный обозреватель Михаил Дегтярёв, автор канала «Генеральный Штаб», обратил внимание на цикличность подобных публикаций. По его словам, волны тревожных материалов с приблизительно двухмесячной периодичностью охватывают тот или иной участок фронта: в мае—июне объектом становилось Тёткино, в августе — Добропольский выступ, в декабре — снова Купянск. По наблюдению аналитика, авторы нынешних публикаций о Купянске в ряде случаев являются теми же людьми, которые ещё в декабре заявляли об утрате этого населённого пункта.

Канал «Два Майора» связывает рост интенсивности штурмовых действий со стороны противника с нарастающими трудностями распределения ограниченного личного состава по всей линии фронта на фоне ускорившегося российского наступления. Параллельно, по оценке наблюдателей, противник и связанные с ним информационные ресурсы усилили активность на медийном направлении, заполняя неопределённость публикациями непроверенного содержания. Официальная российская сторона оперативных комментариев по перечисленным эпизодам не предоставляла.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
