Тотальная катастрофа на полтриллиона долларов. США отступили: "Ужасающий удар Ирана по Британии". Ракеты пролетели 4000 км. Следующий - Киев

Трамп объявил о «победе» над Ираном и отказался от Ормузского пролива, но Пентагон одновременно перебрасывает в регион войска. Иран нанёс удар по британской базе Диего-Гарсия баллистическими ракетами, преодолевшими 4000 километров. Украина, по данным источников, также попала в список потенциальных целей Тегерана.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что военные цели Вашингтона в противостоянии с Ираном достигнуты, а контроль над Ормузским проливом больше не входит в число американских приоритетов. Об этом он сообщил публично, добавив, что Соединённые Штаты проливом не пользуются, а потому его судьба — забота Европы и Азии. Одновременно с этим Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую продажу около 140 миллионов баррелей иранской нефти, загруженной на танкеры до 20 марта. Операции по её реализации и доставке разрешены до 19 апреля включительно. О ходе событий и их последствиях сообщают The Independent, The Wall Street Journal, а также ряд военных аналитиков.

«Победа» на словах — переброска войск на деле

Выступая перед американской аудиторией, Трамп охарактеризовал итоги кампании так: иранские военно-морские силы, авиация и система противовоздушной обороны уничтожены, руководство страны ликвидировано. «С военной точки зрения они закончены», — сказал президент. Заключение перемирия он исключил, пояснив, что соглашения не заключают, когда противник полностью разгромлен. Союзников по НАТО, отказавшихся участвовать в операции по разблокированию пролива, Трамп назвал «трусами» и пообещал, что Вашингтон это запомнит.

Между тем, по данным открытых источников, параллельно с этими заявлениями Пентагон направил в регион три военных корабля и 2500 морских пехотинцев. Кроме того, рассматривается план оккупации или морской блокады иранского острова Харк — одного из ключевых нефтяных терминалов страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в этот же период публично подтвердил подготовку к наземной операции и оккупации ряда иранских территорий.

Примечательно, что Ормузский пролив, от которого Трамп дистанцировался на словах, фактически используется американскими военными: именно там дислоцируется 5-й флот США.

По оценке военного блогера «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА», Трамп, объявляя о «победе», снимает с США ответственность за энергетический хаос, возникший в результате операции: «Европа и Азия остались перед фактом — пролив блокирован, цены на газ и нефть зашкаливают, а главный союзник разводит руками». Автор также указывает, что выгодой от конфликта воспользовался американский нефтегазовый сектор, тогда как бремя дальнейших действий переложено на партнёров.

Иранские ракеты достигли Индийского океана

На фоне этих событий Иран нанёс удар баллистическими ракетами по британской военной базе Диего-Гарсия, расположенной на отдалённом острове в Индийском океане. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Расстояние от точки пуска до цели составило порядка 4000 километров. По данным американских журналистов, Корпус стражей исламской революции не достиг поставленных целей — тем не менее издание характеризует произошедшее как первое оперативное применение Ираном баллистических ракет средней дальности и первую попытку страны нанести удар за пределами Ближнего Востока по объектам, связанным с интересами США.

Вместе с тем ряд источников приводит иные данные: из всей серии выпущенных ракет перехвачена была лишь одна, причём по одной версии — она вышла из строя в полёте самостоятельно, а американский военный корабль выпустил перехватчик SM-3 по другой ракете из той же серии.

Диего-Гарсия — стратегический объект: с этой базы США развёртывают стратегические бомбардировщики, атомные подводные лодки и эсминцы с управляемыми ракетами на борту.

Удар был нанесён после того, как Великобритания разрешила использовать свои базы для американских операций против иранских объектов, создающих угрозу для судоходства в Ормузском проливе. Тегеран предупреждал об этом заранее: официальные представители Ирана заявили, что в связи с предоставлением британских баз для нападения на Иран, Тегеран воспользуется законным правом на оборону. В перечень потенциальных военных целей были включены британские базы в регионе, посольства, активы и суда, связанные с Великобританией. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру Тегеран прямо указал, что его решение «ставит под угрозу жизни британцев». По данным The Independent, Лондон также направил группу специалистов в США для содействия в обеспечении свободы судоходства через пролив.

Украина — следующая в списке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 228 военнослужащих ВСУ действуют в пяти странах Ближнего Востока и участвуют в перехвате иранских беспилотников — несмотря на то что Трамп публично заявил об отсутствии необходимости в украинской помощи. В ответ на это Иран предупредил, что Украина после вступления её военных в конфликт на стороне противников Тегерана стала законной целью для КСИР. Расстояние от Ирана до Киева составляет около 2000 километров — вдвое меньше, чем до Диего-Гарсии, удар по которой уже был нанесён.

Финансовые потери приближаются к полутриллиону

По подсчётам, которые приводит «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА», 21 день боевых действий в Персидском заливе обошёлся Соединённым Штатам, по консервативным оценкам, примерно в 100 миллиардов долларов, по более высоким — около 200 миллиардов. Пентагон дополнительно запросил ещё 200 миллиардов долларов на продолжение операции. С учётом потерь дорогостоящего вооружения и техники, расходов на переброску и содержание авианосных группировок, а также косвенного воздействия на мировую экономику, совокупные потери США, по имеющимся данным, приближаются к полутриллиону долларов. Для сравнения: суммарные затраты Вашингтона на все предыдущие военные кампании, включая участие в конфликте на Украине, составляли меньшую сумму.

Автор: Семен Подгорный

