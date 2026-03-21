Жёсткий конец учений НАТО: Россия вывела в море фрегат. Торпедная стрельба! "Ответка" для 32 тыс. солдат. Все "удалились"

23:14, 21 мар 2026

Северный флот России провёл боевые стрельбы торпедами и крылатой ракетой в Баренцевом море на фоне завершения натовских манёвров «Холодный ответ — 2026».

Российский фрегат «Адмирал Головко», оснащённый высокоточным ракетным вооружением, вышел в Баренцево море в период, совпавший с окончанием крупных военных учений НАТО в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота России.

Согласно официальному видеозаписи, размещённому ведомством, в ходе выхода фрегата была проведена учебная торпедная стрельба. В кадре зафиксирован момент, когда командир принимает решение произвести выстрел одной торпедой по условной подводной лодке противника. Торпеда была запущена без боевой части. В Министерстве обороны России подчеркнули, что все требования безопасности были выполнены, а район проведения стрельбы закрыт для гражданского судоходства. Точная дата стрельбы в официальных сообщениях не указана.

Параллельно Министерство обороны сообщило о выходе в море подводного ракетного крейсера «Казань», который произвёл стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по мишени, имитирующей корабль условного противника. Цель была поражена.

Оба эпизода пришлись на период завершения учений НАТО «Холодный ответ — 2026», проходивших в том числе в акватории Баренцева моря. В манёврах альянса приняли участие более 32 тысяч военнослужащих. На протяжении десяти дней они отрабатывали боевые стрельбы, десантные операции и действия в условиях значительных потерь вблизи российских границ. Соединённые Штаты направили на учения около 3000 морских пехотинцев, хотя корабли ВМС США в Баренцевом море не присутствовали.

В НАТО открыто заявляли, что цель манёвров — продемонстрировать способность альянса проводить многопрофильные операции и обеспечивать безопасность региона.

В ходе учений вооружённые силы Норвегии дважды фиксировали подъём российских разведывательных самолётов в зоне проведения манёвров. Для их идентификации норвежская сторона поднимала истребители.

19 марта учения «Холодный ответ — 2026» завершились.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru