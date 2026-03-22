Путин учредил новый военный праздник — День военно-политических органов
22:56, 22 мар 2026
Президент России подписал указ о новой памятной дате в Вооружённых силах, которая будет отмечаться ежегодно 15 мая.
Владимир Путин подписал указ об учреждении новой памятной даты для российской армии — Дня военно-политических органов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно президентскому указу, праздник закреплён в календаре Вооружённых сил и будет отмечаться каждый год 15 мая.
Памятная дата отражает значение военно-политических структур в системе обороны страны.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Россия/мир
Путин подписал приказ. Осенний призыв — с 1 октября: что изменится для российских мужчин
Общество в Башкирии
Семь жителей Башкортостана отмечены наградами по указу Путина
Россия/мир
Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих
Россия/мир
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию