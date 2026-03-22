Путин учредил новый военный праздник — День военно-политических органов

22:56, 22 мар 2026

Президент России подписал указ о новой памятной дате в Вооружённых силах, которая будет отмечаться ежегодно 15 мая.

Владимир Путин подписал указ об учреждении новой памятной даты для российской армии — Дня военно-политических органов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно президентскому указу, праздник закреплён в календаре Вооружённых сил и будет отмечаться каждый год 15 мая.

Памятная дата отражает значение военно-политических структур в системе обороны страны.

Автор: Семен Подгорный