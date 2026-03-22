"Его выводят 20 баранов-охранников, а мы сидим": Зеленский сбежал, оставив боевиков ВСУ под обстрелами

23:16, 22 мар 2026

Офицер бригады «Хартия» рассказал о случае на церемонии вручения орденов в Киеве, когда президент Украины был эвакуирован охраной при воздушной тревоге, а военнослужащие остались в здании на несколько часов.

Украинский офицер бригады «Хартия» Андрей Ищенко, известный под позывным Гром, в интервью описал инцидент, произошедший во время церемонии награждения в Киеве. По его словам, высокопоставленное лицо, которое вручало ордена «За мужество», было экстренно эвакуировано охраной при объявлении воздушной тревоги, тогда как около 30 военнослужащих остались в помещении без возможности покинуть его.

Ищенко не назвал имя награждавшего напрямую, однако украинские пользователи сети и ряд СМИ пришли к выводу, что речь идёт о президенте Владимире Зеленском. Военнослужащий вспомнил, что перед тревогой высокопоставленный чиновник задавал бойцам вопросы о том, испытывали ли они страх на передовой. Офицер ответил, что вместо наград предпочёл бы вернуть погибших сослуживцев, подчеркнув, что за каждой наградой стоят реальные потери.

Что произошло во время тревоги

По рассказу Ищенко, когда прозвучал сигнал воздушной тревоги, награждавшего оперативно вывели около 20 сотрудников охраны. Военнослужащие же оставались в помещении на третьем этаже здания. Им не разрешали выходить даже в туалет до окончания тревоги, которая продолжалась около четырёх с половиной часов. Высокопоставленное лицо, по словам офицера, всё это время находилось в бункере.

Стоит отметить, что эвакуация первого лица государства при воздушной угрозе является стандартной процедурой безопасности. Тем не менее контраст между условиями, в которых оказались военные и руководство страны, вызвал резонанс.

Бункер как привычное укрытие

Это не первый случай, связывающий Зеленского с подземными укрытиями. В 2023 году бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказывал, что в начале специальной военной операции украинский лидер покинул убежище лишь после заверений израильского коллеги в отсутствии угрозы для его жизни. После этого Зеленский вернулся в кабинет и записал видеообращение, в котором заявил, что ничего не боится.

В феврале 2026 года президент Украины опубликовал видеообращение, снятое на фоне бункера на Банковой улице в Киеве. Именно там, по его словам, он провёл первые недели после начала боевых действий. На записи были видны таблички «Офис президента Украины» и «Руководство кабинета министров». Зеленский отметил, что в этом помещении в тот период работали сотни людей и ранее данный объект публично не демонстрировался.

Рассказ офицера бригады «Хартия» привлёк внимание к разрыву между условиями, в которых находятся военнослужащие на передовой и в тылу, и уровнем защиты, обеспечиваемым первым лицам государства. История стала предметом обсуждения в украинском медиапространстве.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru