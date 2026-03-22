Сводка с фронтов СВО 22 марта: Горит техника и пехота, враг вбивает клин в Часов Яре, из Славянска вывозят детей

23:22, 22 мар 2026

Украинские силы предприняли попытку расширить зону контроля в Часов Яре, забив «клин» в боевые порядки российских войск. Одновременно в Славянске началась эвакуация детей — линия фронта вплотную приблизилась к городу. Сводка боевых действий на утро 22 марта составлена по данным открытых источников и телеграм-канала политика Олега Царёва.

Херсонское направление

ВСУ сосредотачивают резервы в Херсоне и прилегающих районах. Небольшие штурмовые группы противника предпринимают попытки закрепиться на правом берегу в зоне Алешкинского плацдарма. В районе реки Конка дежурят вражеские барражирующие дроны, а ретрансляторы ВСУ в районе Наири и акватории Днепра обеспечивают атаки на Алешки и прилегающие дороги.

По оценке Олега Царёва, утрата этого плацдарма способна поставить под угрозу Голую Пристань и фактически отрезать западную часть Херсонской области вместе со стратегически значимой Кинбурнской косой.

Российские подразделения продолжают давление на запад и северо-запад от Гуляйполя, нарушая логистику противника западнее рубежа Риздвянка — Верхняя Терса. Попытка ВСУ прорваться к Вербовому со стороны Коломийцев была пресечена: уничтожены бронетехника и личный состав противника.

Добропольское направление

В районе Новоподгородного и южнее Сергеевки не прекращаются бои. Противник пытается войти в Удачное. Российские бойцы удерживают участок восточнее железной дороги от Родинского до Белицкого, однако закрепиться непосредственно в Белицком пока не удаётся. Южнее Кучеров Яра боестолкновения продолжаются.

Российские силы вошли в село Приют и далее, следуя руслам рек Грузская и Казённый Торец, выходят к оборонительным рубежам ВСУ на линии Золотой Колодезь — Новониколаевка — Дружковка. Это продвижение создаёт условия для поддержки наступления на Константиновку с юго-запада на участке Степановка — Долгая Балка — Бересток.

Часов Яр и Северское направление

В Часов Яре украинские силы предпринимают попытки расширить зону влияния, вбивая клин в боевые порядки российских подразделений.

На Северском направлении противник ворвался в Минковку и взял в плен одного российского военного — об этом сообщает Олег Царёв. Вместе с тем речи о полной потере контроля над населённым пунктом не идёт. Украинские источники фиксируют продвижение российской армии западнее канала Северский Донец — Донбасс. Севернее по линии фронта российские силы движутся вдоль трассы западнее Фёдоровки Второй, заняты новые позиции в лесном массиве в районе Рай-Александровки.

В Славянске объявлена эвакуация детей: фронт находится уже в 13 километрах от города.

Краснолиманское и Купянское направления

Противник экстренно перебросил резервы в район Пришиба сразу с нескольких участков фронта. Российские бойцы отражают контратаки. Авиация ВКС нанесла удар по плотине у Червоного Оскола, сорвав переброску подкреплений ВСУ из Изюма к Яцковке и Рубцам.

В Купянске сложилась обширная серая зона. Российские войска сохраняют устойчивый контроль на севере правобережной части города, продвигаются в районе Петропавловки и контролируют большую часть Куриловки.

Харьков, Сумы, Запорожье

На Харьковском направлении зафиксировано продвижение в районе Волчанских Хуторов — порядка 200–300 метров. На Сумском направлении российские силы продвинулись на всех плацдармах приблизительно на полкилометра. Бои ведутся в районе Бачевской таможни, сёл Сопычь и Потаповка, а также вдоль трассы — одного из ключевых маршрутов снабжения ВСУ на северо-востоке.

На Запорожском направлении существенных изменений не зафиксировано. Ранее шли позиционные бои у Приморского, Степногорска и Речного, в небе отмечалась повышенная активность ударных и разведывательных беспилотников.

По данным Министерства обороны России, авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, пунктам управления беспилотниками, местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников — всего в 137 районах.

Автор: Семен Подгорный

