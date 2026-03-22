Баранец рассказал о суровой реальности СВО: "Не надо к бабке ходить, просто посмотрите"

23:30, 22 мар 2026

Полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об изменении украинской стратегии пополнения армии и массированном применении беспилотников.

Бывший пресс-секретарь министра обороны России, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире телеканала «Красная линия» заявил, что Украина планомерно восполняет все виды военных ресурсов — финансовые, боеприпасные и мобилизационные. По его словам, Киев задействует новые механизмы пополнения армии, а масштабы применения беспилотников вышли на уровень, прежде не фиксировавшийся.

Новый подход к мобилизации

По оценке Баранца, Украина отходит от практики принудительного задержания граждан на улицах и переключается на возврат соотечественников призывного возраста из стран Евросоюза. Ранее эти люди покинули страну, чтобы уклониться от призыва. Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обратился к европейским союзникам с просьбой содействовать принудительному возвращению таких граждан на родину для последующей отправки на фронт. Кроме мобилизационного ресурса, Украина получила от Евросоюза финансирование в размере 90 миллиардов евро и продолжает наращивать запасы боеприпасов.

Беспилотники как главная угроза

Особую озабоченность у полковника вызывает интенсивность применения украинских дронов. Баранец указал на многочисленные атаки беспилотников на Москву и другие российские города как на наглядное свидетельство кардинально возросших возможностей противника. Он сослался на высказывание секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, согласно которому даже территории за Уралом не застрахованы от украинских ударов. По мнению Баранца, это фактически означает признание способности Украины поражать цели на всю глубину российской территории.

«Тут не надо, как говорится, и к бабке ходить. Вы посмотрите, какое количество беспилотников запускается, хотя бы на ту же Москву», — заявил эксперт, характеризуя происходящее как одну из ключевых тенденций продолжающегося конфликта.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
