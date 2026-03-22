Пробит Железный купол Израиля: везде пожары, больницы забиты ранеными. Трамп выдвинул ультиматум Ирану – сводка конфликта на Ближнем Востоке

23:37, 22 мар 2026

Израильская система ПВО второй раз за сутки не справилась с перехватом. Иранская баллистическая ракета ударила по городу Арад — 68 раненых в больницах, 20 зданий повреждены. Трамп выдвинул ультиматум Ирану, Лондон подтянул атомную подлодку.

Израиль снова столкнулся с прорывом своей противовоздушной обороны. Иранская баллистическая ракета достигла города Арад — в нескольких кварталах вспыхнули пожары. Это уже второй подобный инцидент за сутки: ранее аналогичный прорыв был зафиксирован в Димоне. Армия обороны Израиля подтвердила, что системы ПВО были активированы, однако перехватить ракету не смогли. Официальный представитель АОИ Эффи Дефрин сообщил о начале расследования произошедшего.

По данным на момент публикации, в больницах находятся 68 пострадавших, спасательные операции на месте продолжаются. Повреждены около 20 зданий. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности нанести ответные удары по противникам на всех направлениях.

На дипломатическом фронте Саудовская Аравия предпринимает попытки сдержать расширение конфликта. По данным The Wall Street Journal, Эр-Рияд направил дипломатов в Йемен с целью удержать хуситов от прямого участия в войне. В ход идут убеждение и материальные стимулы. Опасения Вашингтона, Тель-Авива и Эр-Рияда связаны с тем, что хуситы способны заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли. Лидеры движения проходили идеологическую подготовку в Иране с 1990-х годов, и удар по Тегерану уже вызвал их резкую реакцию.

Дональд Трамп ужесточил позицию США, опубликовав в своей сети Truth Social ультиматум Ирану. Президент дал Тегерану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива, пригрозив в противном случае уничтожением иранской энергетической инфраструктуры.

Иран ответил симметрично: Генеральный штаб заявил, что в случае атаки на энергетические объекты страны Тегеран нанесёт удары по аналогичной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. Глава иранской полиции Ахмад-Реза Радан пошёл дальше — предложил Евросоюзу помощь в защите Гренландии от американских претензий: «Если вы не способны защитить свою Гренландию, попросите нас — мы придем и защитим её».

Великобритания тем временем усиливает военное присутствие в регионе: атомная подводная лодка HMS Anson переброшена в северную часть Аравийского моря. При дальнейшей эскалации Лондон рассматривает возможность применения ракет Tomahawk по объектам на территории Ирана.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
