Война в Иране. Главное 22 марта: Лондон ждёт удара Тегерана. Иран "пробил" систему ПРО Израиля. Кадры, как сбивали F-15

23:49, 22 мар 2026

Война между Ираном и коалицией США и Израиля вышла на новый уровень: иранские ракеты достигли британской базы в Индийском океане, системы ПВО Израиля не справились с шестой волной атак, а Вашингтон выдвинул Тегерану 48-часовой ультиматум. Ситуацию освещают The Telegraph, Times of Israel, государственное телевидение Ирана и РИА Новости. События датируются 22 марта 2026 года.

Конфликт между Ираном и западной коалицией в составе США и Израиля к исходу недели вступил в фазу, которую аналитики осторожно называют качественным переломом. Сразу несколько событий одного дня — удар по британской базе, прорыв израильской системы противоракетной обороны и публикация видеозаписи уничтожения американского истребителя — изменили общую картину противостояния.

Британия впервые за десятилетия оказалась в зоне досягаемости

Британская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором признаётся: после удара Корпуса стражей исламской революции по американо-британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане выяснилось, что реальная дальность иранских ракет примерно вдвое превышает ту, которую западные эксперты закладывали в свои расчёты. Расстояние от иранской территории до поражённого объекта составляет около 2400 морских миль. Это означает, что Лондон теоретически также находится в радиусе поражения.

Поводом для включения Великобритании в этот конфликт стало решение Лондона разрешить Соединённым Штатам использовать британские авиабазы для ударов по объектам на территории Ирана. По версии Лондона и Вашингтона, с этих объектов организовывались атаки на суда в Ормузском проливе и инфраструктуру соседних государств. Тегеран расценил это решение как прямое вовлечение Великобритании в боевые действия и заблаговременно предупредил о последствиях.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своих публикациях в социальных сетях обратил внимание европейских правительств на то, что удар по Диего-Гарсия — это недвусмысленный сигнал: Иран располагает возможностями, о которых его противники до последнего времени не догадывались, и европейские столицы находятся в пределах досягаемости. Дизен призвал прекратить военные действия и возобновить дипломатический диалог.

Авторы статьи в The Telegraph придерживаются иной позиции: они требуют срочно нарастить финансирование британских систем противоракетной обороны и усилить поддержку военных усилий Израиля и США.

Видеозапись уничтожения F-15 и успех иранской ПВО

Иранское государственное телевидение распространило видеозапись, на которой, по утверждению иранской стороны, зафиксированы обнаружение, сопровождение и поражение американского истребителя F-15 ракетой класса «земля — воздух». Инцидент произошёл у южного побережья страны в районе острова Ормуз.

Это не первый подобный случай с начала конфликта: в Тегеране ранее сообщали о нескольких сбитых американских самолётах, однако Пентагон эти данные официально не подтверждал. Отдельного внимания заслуживает более ранний эпизод: специалистам иранской противовоздушной обороны удалось обнаружить и поразить истребитель-невидимку F-35. Самолёт получил повреждения, но сумел вернуться на базу. Эти факты прямо противоречат официальной позиции американского командования, которое на протяжении всей кампании настаивало на полном подавлении иранских систем ПВО и безраздельном господстве в воздухе.

«Железный купол» не выдержал

На израильском направлении иранские вооружённые силы нанесли удары по городам Димона и Арад. Израильский ядерный исследовательский центр расположен в непосредственной близости от обоих городов — примерно в десяти километрах от Димоны и в тридцати от Арада. По информации МАГАТЭ, сам центр не пострадал; организация одновременно призвала противоборствующие стороны к сдержанности.

Однако военное командование Израиля инициировало служебное расследование: требуется установить, по каким причинам иранские ракеты беспрепятственно преодолели противоракетный комплекс «Железный купол» над Димоной — районом, который считался одним из наиболее защищённых в стране с учётом стратегического значения расположенных там объектов. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф после этого эпизода заявил, что небо над Израилем утратило защиту, и анонсировал переход к следующей фазе заранее спланированных действий. К вечеру воскресенья, 22 марта, Израиль отражал уже шестую волну иранских атак с начала дня. Корреспондент РИА Новости сообщал о звуках воздушной тревоги и взрывах от работы систем противовоздушной обороны.

Ультиматум Трампа и переговорный тупик

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не будет открыт для судоходства в течение 48 часов, Соединённые Штаты нанесут удары по иранским электростанциям. Израиль, в свою очередь, объявил о планах интенсифицировать бомбардировки иранской территории.

В ответ иранское Центральное командование вооружённых сил предупредило: в случае атаки на топливную и энергетическую инфраструктуру страны все энергетические объекты, объекты информационных технологий и опреснительные установки, принадлежащие США и Израилю в регионе, будут переведены в разряд приоритетных целей.

Тем временем Египет и Катар взяли на себя роль посредников и вступили в контакт с американской и израильской сторонами. По имеющимся сведениям, Иран в принципе готов рассматривать возможность перемирия, однако настаивает на получении гарантий ненападения в будущем и выплате репараций от государств-агрессоров. Соединённые Штаты, в свою очередь, ставят условием прекращение иранской ядерной программы — требование, которое Тегеран принимать не намерен.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru