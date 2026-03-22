Британская "Ванга" сделала пугающее предсказание. О Третьей мировой и покушении на Трампа. Ужас

23:53, 22 мар 2026

Экстрасенс Селина Авалон выступила с новой серией мрачных прогнозов о судьбе Ближнего Востока и мировой политики.

Британский экстрасенс Селина Авалон, которую в медиапространстве всё чаще называют «британской Вангой», обнародовала очередную порцию пророчеств. На этот раз речь идёт о ближневосточном конфликте, судьбе Дональда Трампа и глобальных потрясениях планетарного масштаба. Авалон получила широкую известность после того, как предсказала кончину Папы Франциска и отставку британского премьера Лиз Трасс.

По её словам, операция «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке не только не завершится, но и будет неуклонно разрастаться — до масштабов, напоминающих Третью мировую войну. Ключевым моментом Авалон называет апрель: именно тогда наступит «великое пробуждение», связанное с особым положением созвездий — «глаз Сфинкса» окажется в созвездии Регула. В этот момент временная шкала, по её версии, разделится: одна часть человечества выберет позитивный путь, другая погрузится в негатив.

На Ближнем Востоке, согласно прогнозам экстрасенса, начнётся настоящая чехарда лидеров. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи долго у власти не удержится. Его сменит «альфа-самец, похожий на Наполеона» — амбициозный политик, настроенный на противостояние с США. Однако и он падёт от рук американцев. Следом придёт более молодой правитель — и разделит ту же участь. Лишь после этой череды смен власти Вашингтон, по версии Авалон, установит в Тегеране марионеточную демократию.

Параллельно экстрасенс предрекает ещё одно покушение на Дональда Трампа. После него действующий президент США покинет пост по состоянию здоровья, а его место займёт вице-президент Джей Ди Вэнс. До этого момента Трамп, по мнению ясновидящей, проявит себя как военный лидер.

В долгосрочной перспективе Авалон рисует почти идиллическую картину: конфликт завершится, США и Израиль создадут новую империю, сопоставимую с Римской, а Иран превратится в ближневосточный Дубай — с небоскрёбами, иностранными инвестициями и элитной недвижимостью. Сама экстрасенс подчёркивает, что работает как «телепат и эмпат» и призывает людей не ждать судьбы пассивно, а влиять на неё собственными решениями.

Между тем наблюдатели указывают: формулировки Авалон традиционно достаточно расплывчаты, чтобы их можно было трактовать задним числом под любые события. Член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков неоднократно отмечал, что с христианской точки зрения подобные «пророчества» не являются достоверной информацией, а самих «прорицателей» нередко используют как инструмент психологического воздействия на массовую аудиторию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru