Ким Чен Ын готов ударить "ядеркой" хоть сейчас: Разведка США бьёт тревогу

Ким Чен Ын готов ударить "ядеркой" хоть сейчас: Разведка США бьёт тревогу

23:57, 22 мар 2026

Американские спецслужбы предупреждают о резком росте ядерных и ракетных угроз со стороны России, Китая, КНДР, Ирана и Пакистана. К 2035 году совокупный арсенал этих стран может превысить 16 000 ракет.

Американская разведка зафиксировала масштабное наращивание ракетного потенциала сразу несколькими государствами. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе разведывательного сообщества США. Согласно оценкам аналитиков, угрозы для американской территории нарастают стремительно и носят системный характер.

По данным спецслужб, Россия, Китай, КНДР, Иран и Пакистан активно ведут разработку широкого спектра ракетных систем — как новых, так и модернизированных — с ядерными и обычными боеголовками, способных достигать территории США. Если сегодня совокупное число таких ракет оценивается более чем в 3 000 единиц, то к 2035 году этот показатель может превысить 16 000. Рост — более чем пятикратный.

Особое место в докладе занимает Северная Корея. По оценке разведки, межконтинентальные баллистические ракеты КНДР уже обладают дальностью, достаточной для удара по американской территории. Пхеньян при этом не скрывает намерений и продолжает расширять ядерный арсенал. Что касается России и Китая, спецслужбы США полагают, что обе страны разрабатывают передовые системы доставки, способные преодолевать или обходить американскую противоракетную оборону. Пакистан, в свою очередь, работает над дальнобойными баллистическими ракетами, которые потенциально могут получить межконтинентальную дальность.

Всё это происходит на фоне фактического обнуления договорной базы между двумя крупнейшими ядерными державами. С 5 февраля 2026 года между Россией и США не действует ни один договор, ограничивающий стратегические ядерные вооружения. Подобного не было с 1972 года: впервые за более чем полвека стороны остались без юридически закреплённых лимитов на боезаряды и носители.

Россия приостановила участие в договоре СНВ-III ещё в феврале 2023 года, указав на действия США в контексте украинского конфликта. Тем не менее Москва заявила о готовности соблюдать количественные ограничения в одностороннем порядке — без инспекций и обмена данными. В сентябре 2025 года Владимир Путин предложил Вашингтону продлить соблюдение лимитов на год — до февраля 2027-го — при условии взаимности и отказа от шагов, подрывающих стратегический паритет. Официального ответа от США не последовало.

В феврале 2026 года вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры о новом соглашении продолжаются. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил: Москва сохранит мораторий на превышение лимитов СНВ-III, однако только при условии аналогичного поведения американской стороны.

Британская "Ванга" сделала пугающее предсказание. О Третьей мировой и покушении на Трампа. Ужас
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
