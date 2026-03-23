"Вы даже представить себе не могли": "Голливуда" не вышло. КСИР выдвинул жёсткий ультиматум США и Израилю

21:09, 23 мар 2026

Иран предупредил о полном закрытии Ормузского пролива и ударах по энергетике США и Израиля, если Вашингтон атакует иранские электростанции. Противостояние обострилось до предела после ультиматума Трампа — 23 марта 2026 года. О развитии ситуации сообщают иранское агентство Mehr и издание Axios.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану жёсткое условие: разблокировать Ормузский пролив в течение 48 часов. В противном случае американские военные нанесут удары по иранским электростанциям — «начиная с самой крупной». По всей видимости, речь идёт о ТЭС «Дамаванд», расположенной в непосредственной близости от иранской столицы. Ультиматум прозвучал на фоне уже состоявшегося обмена ударами между Ираном, Израилем и США по ядерным объектам.

Тегеран ответил без промедления. Официальный представитель Центрального штаба иранских вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» подполковник Эбрахим Зольфагари заявил: если противник атакует топливно-энергетическую инфраструктуру республики, Ормузский пролив будет закрыт полностью — и оставаться таковым до тех пор, пока иранские электростанции не будут восстановлены. По его словам, в настоящий момент пролив закрыт лишь для тех, кто наносит Ирану ущерб, однако ситуация может измениться кардинально.

Зольфагари также предупредил, что все энергетические объекты Израиля окажутся под серьёзным ударом, компании с американскими акционерами в регионе будут уничтожены, а электростанции стран, где размещены базы США, станут законными целями — в том числе объекты опреснения воды.

Иранское государственное агентство Mehr добавило от лица руководства страны: даже самый незначительный удар по энергетической инфраструктуре республики обернётся полным блэкаутом на всём Ближнем Востоке с отключением интернета.

В руководстве КСИР не скрывали иронии в адрес Вашингтона. «Вы ошибочно приняли войну с гордым народом и мощными вооружёнными силами Ирана за голливудские фильмы с вымышленными героями и начали агрессию с неверными расчётами. Возможно, вы даже не могли представить себе все эти поражения. Вы хотите отключить нам электроэнергию? Мы отключим вам все энергоресурсы и опреснители в том числе», — говорится в заявлении.

Тем временем, по данным Axios, на дипломатическом треке наметилось осторожное движение. США приступили к обсуждению возможных переговоров с Ираном через посредников — Египет и Катар передали Вашингтону и Тель-Авиву, что Тегеран готов к диалогу, однако на крайне жёстких условиях. Иран требует прекращения огня, гарантий невозобновления войны и компенсации. США настаивают на разблокировке Ормузского пролива, нулевом обогащении урана и полном отказе от ядерной программы. Позиции сторон остаются диаметрально противоположными.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru