Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Вы даже представить себе не могли": "Голливуда" не вышло. КСИР выдвинул жёсткий ультиматум США и Израилю

21:09, 23 мар 2026

Иран предупредил о полном закрытии Ормузского пролива и ударах по энергетике США и Израиля, если Вашингтон атакует иранские электростанции. Противостояние обострилось до предела после ультиматума Трампа — 23 марта 2026 года. О развитии ситуации сообщают иранское агентство Mehr и издание Axios.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану жёсткое условие: разблокировать Ормузский пролив в течение 48 часов. В противном случае американские военные нанесут удары по иранским электростанциям — «начиная с самой крупной». По всей видимости, речь идёт о ТЭС «Дамаванд», расположенной в непосредственной близости от иранской столицы. Ультиматум прозвучал на фоне уже состоявшегося обмена ударами между Ираном, Израилем и США по ядерным объектам.

Тегеран ответил без промедления. Официальный представитель Центрального штаба иранских вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» подполковник Эбрахим Зольфагари заявил: если противник атакует топливно-энергетическую инфраструктуру республики, Ормузский пролив будет закрыт полностью — и оставаться таковым до тех пор, пока иранские электростанции не будут восстановлены. По его словам, в настоящий момент пролив закрыт лишь для тех, кто наносит Ирану ущерб, однако ситуация может измениться кардинально.

Зольфагари также предупредил, что все энергетические объекты Израиля окажутся под серьёзным ударом, компании с американскими акционерами в регионе будут уничтожены, а электростанции стран, где размещены базы США, станут законными целями — в том числе объекты опреснения воды.

Иранское государственное агентство Mehr добавило от лица руководства страны: даже самый незначительный удар по энергетической инфраструктуре республики обернётся полным блэкаутом на всём Ближнем Востоке с отключением интернета.

В руководстве КСИР не скрывали иронии в адрес Вашингтона. «Вы ошибочно приняли войну с гордым народом и мощными вооружёнными силами Ирана за голливудские фильмы с вымышленными героями и начали агрессию с неверными расчётами. Возможно, вы даже не могли представить себе все эти поражения. Вы хотите отключить нам электроэнергию? Мы отключим вам все энергоресурсы и опреснители в том числе», — говорится в заявлении.

Тем временем, по данным Axios, на дипломатическом треке наметилось осторожное движение. США приступили к обсуждению возможных переговоров с Ираном через посредников — Египет и Катар передали Вашингтону и Тель-Авиву, что Тегеран готов к диалогу, однако на крайне жёстких условиях. Иран требует прекращения огня, гарантий невозобновления войны и компенсации. США настаивают на разблокировке Ормузского пролива, нулевом обогащении урана и полном отказе от ядерной программы. Позиции сторон остаются диаметрально противоположными.

Ким Чен Ын готов ударить "ядеркой" хоть сейчас: Разведка США бьёт тревогу

Читайте также:

Ким Чен Ын готов ударить "ядеркой" хоть сейчас: Разведка США бьёт тревогу
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Война в Иране. Главное 22 марта: Лондон ждёт удара Тегерана. Иран "пробил" систему ПРО Израиля. Кадры, как сбивали F-15
Россия/мир
Война в Иране. Главное 22 марта: Лондон ждёт удара Тегерана. Иран "пробил" систему ПРО Израиля. Кадры, как сбивали F-15
Пробит Железный купол Израиля: везде пожары, больницы забиты ранеными. Трамп выдвинул ультиматум Ирану – сводка конфликта на Ближнем Востоке
Россия/мир
Пробит Железный купол Израиля: везде пожары, больницы забиты ранеными. Трамп выдвинул ультиматум Ирану – сводка конфликта на Ближнем Востоке
Война в Иране. Главное, 21 марта: Знаковый удар Тегерана – Киев вздрогнул. Трамп выступил с неожиданным заявлением об Ормузском проливе
Россия/мир
Война в Иране. Главное, 21 марта: Знаковый удар Тегерана – Киев вздрогнул. Трамп выступил с неожиданным заявлением об Ормузском проливе
«Взорвать и забыть про Иран»: Трампу посоветовали ядерное решение по Ормузскому проливу
Россия/мир
«Взорвать и забыть про Иран»: Трампу посоветовали ядерное решение по Ормузскому проливу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен