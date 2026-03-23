Что началось! Жёсткий ультиматум КСИР в ответ на требование Трампа. К таким "переговорам" США не были готовы

Тегеран ответил на требования Вашингтона жёсткими контругрозами — удары по технологической инфраструктуре США и Израиля, отключение опреснителей Персидского залива. Война против Ирана пошла не по американскому сценарию.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану требование разблокировать Ормузский пролив в течение 48 часов, пригрозив в случае отказа уничтожить энергетическую инфраструктуру страны. Однако в Иране это заявление не произвело ожидаемого эффекта — в ответ Тегеран сформулировал собственный жёсткий ультиматум, о котором сообщают авторы «Военной хроники» и ряд региональных военно-аналитических ресурсов.

Представитель центрального командования иранской армии Зольфагари заявил: в случае дальнейшей эскалации вооружённые силы Ирана нанесут массированные удары по IT-инфраструктуре США и Израиля на Ближнем Востоке, а также по опреснительным установкам государств Персидского залива. По оценкам аналитиков, уничтожение опреснителей способно поставить весь регион на грань гуманитарной катастрофы — страны залива критически зависят от этих объектов в вопросах водоснабжения.

Война «не по голливудскому сценарию»

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) прокомментировали происходящее с нескрываемой иронией, заявив, что США «ошибочно приняли войну с гордым народом и могущественными вооружёнными силами Ирана за голливудские фильмы с вымышленными героями» и начали военную кампанию с неверными расчётами. Тегеран подчеркнул: если Вашингтон намерен лишить Иран электроэнергии, то Иран в ответ готов отключить всем участникам конфликта энергоресурсы и водоснабжение в регионе.

Реакция последовала незамедлительно — американская сторона объявила о пятидневном энергетическом перемирии, сославшись на якобы ведущиеся переговоры с Ираном. Однако Тегеран это опроверг категорически: никаких переговоров не ведётся, а объявленное перемирие в иранском руководстве расценили как свидетельство того, что Трамп попросту отступил перед угрозой иранского возмездия.

Буше: угроза ядерной катастрофы

На фоне дипломатического противостояния особую тревогу вызывает ситуация вокруг атомной электростанции «Бушер», построенной при участии России. По данным «Военной хроники», станция продолжает функционировать после удара, однако ракета — или её фрагменты — упала в 350 метрах от реакторного отделения. Аналитики указывают, что подобная точность свидетельствует: разрушение защитной оболочки реактора как минимум просчитывалось атакующей стороной.

Эксперты предупреждают: если защитный купол реактора ВВЭР-1000 будет пробит, последствия выйдут далеко за пределы Ирана. В активной зоне реактора сосредоточено около 72 тонн ядерного топлива, в бассейнах выдержки — свыше 200 тонн отработавших элементов. Разрушение систем охлаждения неизбежно приведёт к расплаву активной зоны и массированному выбросу радионуклидов — цезия-137, йода-131, стронция-90.

Преобладающая роза ветров в регионе направит радиоактивное облако на юго-восток — в сторону ОАЭ. В условиях пустыни, где отсутствуют естественные осадки, цезий-137 осядет в солончаках и прибрежной зоне без возможности естественного вымывания. По прогнозам аналитиков, для ОАЭ подобный сценарий означал бы не просто экономический коллапс, а фактическое исчезновение государства в его нынешнем виде. Далее радиационное загрязнение распространилось бы на Оман, достигло южных районов Индии, Шри-Ланки, а при неблагоприятном развитии событий — Индонезии, Малайзии и юга Таиланда.

Провал американского сценария

По общей оценке аналитиков, военная кампания против Ирана изначально развивалась не по американскому плану. Вашингтон, судя по всему, рассчитывал на быструю капитуляцию Тегерана и внутренний политический кризис, который довершил бы разгром действующего правительства. Ни того, ни другого не произошло. Вместо этого США, по мнению экспертов, серьёзно подставили собственных партнёров на Ближнем Востоке, создав угрозу региональной стабильности, последствия которой трудно просчитать.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru