21:18, 23 мар 2026

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о планах по защите российского торгового флота силами военно-морского флота. В Китае это восприняли как принципиальный сдвиг в политике Москвы.

Россия приступила к проработке мер по военной защите своего торгового флота — об этом стало известно в марте 2026 года из заявления председателя Морской коллегии Николая Патрушева, которое приводит «Коммерсантъ». Китайское издание Baijiahao расценило это решение как существенное изменение курса, которого многие наблюдатели ждали на протяжении длительного времени.

По словам Патрушева, в настоящее время прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты, а также предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ. Конкретные параметры и сроки реализации этих мер официально не раскрывались.

Поводом для принятия подобных решений называется участившееся число инцидентов с российскими торговыми судами. В марте 2026 года безэкипажные катера атаковали газовоз «Арктик Метагаз» в непосредственной близости от территориальных вод Мальты — члена Европейского союза. Ответственность за атаку официально не установлена, однако российская сторона связывает подобные инциденты с действиями Украины.

Автор китайского портала Baijiahao отмечает, что Владимир Путин на протяжении более двух лет придерживался сдержанной позиции в вопросах защиты судоходства. Принятые меры расцениваются изданием как переход от дипломатических инструментов к силовым методам обеспечения безопасности морских перевозок.

В числе возможных средств сопровождения торговых судов китайские комментаторы упоминают подводную лодку «Князь Пожарский». Официального подтверждения конкретных схем конвоирования со стороны российского военного ведомства не поступало.

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире канала «Россия 1» высказал собственную позицию относительно возможных ответных мер, предложив топить суда, предпринимающие попытки абордажа, ударами с берега. Данное высказывание является личным мнением телеведущего и не представляет официальную позицию российского правительства.

Москва, таким образом, обозначила намерение обеспечивать безопасность своего торгового судоходства с привлечением ресурсов военно-морского флота. Детали реализации этих планов и их практическое воплощение остаются предметом дальнейшего наблюдения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru