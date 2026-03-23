"Моссад" уверял Нетаньяху и Трампа: The New York Times раскрыл непростительную ошибку израильской разведки

21:23, 23 мар 2026

Израильская разведка убедила лидеров США и Израиля в том, что война спровоцирует массовые протесты и крушение тегеранского режима. Три недели спустя этого не произошло.

Израильская разведывательная служба «Моссад» до начала военных действий против Ирана заверила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в том, что серия ударов и ликвидация ключевых фигур иранского режима спровоцируют масштабные народные выступления, которые приведут к его свержению. Спустя три недели боевых действий этот сценарий не реализовался. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

В январе 2026 года директор «Моссада» Давид Барнеа лично представил в Вашингтоне оптимистичный план: военные удары в сочетании с устранением руководства страны должны были послужить детонатором для массового выступления иранской оппозиции. Нетаньяху и Трамп приняли эту концепцию как рабочую основу для начала операции. При этом израильская военная разведка АМАН и ряд старших офицеров американской армии открыто выражали сомнения в её реалистичности ещё до начала боевых действий.

Американские военные прямо предупреждали Трампа: иранцы не выйдут на улицы, пока страну бомбят США и Израиль. Внешняя агрессия исторически консолидирует население вокруг государства — даже в тех случаях, когда значительная часть общества негативно относится к действующей власти. Политические лидеры двух стран этим предупреждениям не вняли, сделав ставку на стратегию «Моссада».

Итог оказался противоположным прогнозируемому. Спустя три недели разведки США и Израиля зафиксировали, что иранское правительство и силовые структуры продолжают функционировать в штатном режиме. Перспективы внутреннего восстания и возможного вторжения этнических вооружённых формирований с внешних позиций существенно ослабли. Режим не дестабилизировался — напротив, он задействовал факт внешней агрессии как инструмент внутренней мобилизации общества и эскалировал конфликт.

Нетаньяху, по имеющимся данным, выразил недовольство руководству «Моссада» уже в первые дни после начала операции. На одном из закрытых заседаний израильский премьер указал, что разведывательные операции не дают результатов, и обозначил дополнительный риск: Трамп, по его словам, способен остановить войну в любой момент при отсутствии очевидного успеха.

Нынешняя ситуация обнажила структурное противоречие между союзниками. США, втянувшиеся в полномасштабные боевые действия на основании разведывательного сценария, который не подтвердился, заинтересованы в достижении региональной стабильности. Для Израиля дестабилизация Ирана является допустимым стратегическим результатом. Для Вашингтона управляемый хаос в стране с населением свыше 80 миллионов человек представляет собой принципиально иную проблему.

Трамп оказался перед выбором без очевидно приемлемых вариантов: признать несостоятельность плана и остановить операцию, понеся репутационные потери, либо продолжать её, приближаясь к возможному сухопутному вторжению. Иранский режим тем временем использует продолжение ударов для дальнейшей консолидации общества, что, по оценке источников NYT, фактически нейтрализует исходную логику всей операции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru