"Зачем Трамп соврал о переговорах с Ираном?": Это не ошибка и не глупость. Подоляка расшифровал странный ход президента США

21:26, 23 мар 2026

Военный эксперт Юрий Подоляка объяснил, почему президент США Дональд Трамп сообщил о переговорах с Тегераном, которые иранская сторона немедленно опровергла.

Дональд Трамп 23 марта 2026 года объявил о пятидневном энергетическом перемирии с Ираном, сославшись на якобы успешные переговоры. Иран их существование отверг, а военный эксперт Юрий Подоляка предложил собственное объяснение произошедшему.

По словам Трампа, переговоры носили «глубокий, подробный и конструктивный» характер, и на их основании он поручил американскому военному ведомству воздержаться от ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре сроком на пять дней. Условие — успешное продолжение переговорного процесса.

Однако практически сразу КСИР опроверг факт каких-либо контактов, заявив, что Трамп «отступил из-за страха перед ответными мерами» Тегерана. Штаб Вооружённых сил Ирана выразился ещё резче: отказ от ударов по энергосетям они назвали результатом «страха перед перспективой уничтожения имущества арабов и Израиля».

Подоляка отверг версию о некомпетентности американского президента. По его оценке, Трамп действовал намеренно и расчётливо. Ключевой индикатор — поведение нефтяного рынка: сразу после заявления о переговорах стоимость нефти моментально выросла на 17 долларов за баррель. Когда информация оказалась несостоятельной, котировки откатились обратно. Эксперт убеждён, что сам Трамп, его окружение и деловые партнёры успели извлечь из этой волатильности финансовую выгоду.

Авторы инсайдерского канала Win/Win добавили, что Трамп фактически освоил новый инструмент влияния — публичные заявления как рыночный рычаг. «Когда заканчиваются ракеты, Твиттер тоже может стрелять», — иронично резюмировали они, отметив, что война при этом останавливаться не собирается.

Аналитики «Военной хроники» указывают на сугубо практическую подоплёку паузы: боекомплекты тактической авиации, ЗРК Patriot PAC-3MSE и системы THAAD частично израсходованы. Для полноценной наземной операции в прибрежной зоне Ирана потребуется кратное наращивание расхода высокоточного оружия, которого и без того не хватает, а также развёртывание и прикрытие амфибийно-десантных группировок. По всей видимости, именно это стало реальной причиной внезапного «перемирия», а не дипломатический прорыв.

"Моссад" уверял Нетаньяху и Трампа: The New York Times раскрыл непростительную ошибку израильской разведки

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
