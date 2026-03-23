Три раза ударили "Орешником" и всё? Лебедев рассказал, почему Россия так редко бьёт супер-оружием

21:30, 23 мар 2026

Координатор николаевского подполья объяснил логику применения ракетного комплекса нового поколения.

Вопрос о том, почему Россия крайне редко задействует ракетный комплекс «Орешник» в ходе специальной военной операции, остаётся одним из самых обсуждаемых на фоне продолжающихся ударов украинских вооружённых формирований по гражданской инфраструктуре российских регионов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с изданием Царьград объяснил военную логику, стоящую за сдержанным применением этого вида вооружения.

Атаки не прекращаются

На протяжении последних дней украинские войска продолжают наносить удары по приграничным и новым российским регионам, а также вглубь страны. 23 марта беспилотник, запущенный украинской стороной, предпринял попытку атаковать губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во время его встречи с жителями села Смородино. Военные своевременно уничтожили БПЛА, не допустив трагедии. На этом фоне в обществе всё настойчивее звучат призывы к более жёсткому ответу — с применением наиболее мощных средств поражения, имеющихся в распоряжении российской армии.

Завод выстоял — «Орешник» прилетел дважды

Лебедев привёл конкретный пример: авиационный завод под Львовом был атакован дважды с промежутком примерно в полтора месяца. По словам координатора подполья, предприятие построено ещё в советское время и отличается высоким качеством конструкции. Западные регионы СССР исторически возводились с расчётом на первый удар, поэтому укрепления там были значительно серьёзнее, чем в других частях страны. «Орешник» способен справиться с подобными объектами, однако, по оценке Лебедева, в этом нет практического смысла.

Оружие последнего убеждения

Ключевой тезис координатора прост: «Орешник» — это не инструмент для демонстративных ударов. Комплекс создан прежде всего под применение термоядерных зарядов и относится к категории оружия, которое задействуется в исключительных обстоятельствах. «Термоядер мы пока не готовы использовать. Это оружие последнего убеждения», — пояснил Лебедев. Красочные кадры взрывов после прилётов — лишь внешняя сторона, не отражающая подлинного предназначения комплекса.

Арсенал работает без простоев

Между тем российские вооружённые силы располагают широким спектром высокоточных средств поражения, которые регулярно применяются в ходе операции. «Искандеры», «Калибры», «Цирконы» — все эти ракетные комплексы, по словам Лебедева, обеспечивают необходимый результат без привлечения стратегического резерва. По его оценке, один-два раза в неделю армия наносит массированные удары, в том числе ракетные. 23 марта, например, зафиксированы масштабные прилёты с применением дронов.

Семь ударов за неделю

Официальная статистика подтверждает интенсивность боевой работы. С 14 по 20 марта, в ответ на атаки украинской стороны по гражданским объектам, российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, места производства и хранения ударных беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

"Зачем Трамп соврал о переговорах с Ираном?": Это не ошибка и не глупость. Подоляка расшифровал странный ход президента США

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"На Украину пришла кузькина мать": Русские ответили на атаку ВСУ на Пензу
Россия/мир
"На Украину пришла кузькина мать": Русские ответили на атаку ВСУ на Пензу
"Орешник" — только начало: Россия готовит новый прорыв в СВО, инсайдеры раскрывают детали
Россия/мир
"Орешник" — только начало: Россия готовит новый прорыв в СВО, инсайдеры раскрывают детали
Началось. Час возмездия: Путин ликвидировал «корсаров» Зеленского. Запад оцепенел. На закуску — горький «гостинец». Готовьтесь
Россия/мир
Началось. Час возмездия: Путин ликвидировал «корсаров» Зеленского. Запад оцепенел. На закуску — горький «гостинец». Готовьтесь
"Прямо в яблочко": лидер подполья рассказал о разгроме "жирной цели" в Сумах: "Получилось очень красиво"
Россия/мир
"Прямо в яблочко": лидер подполья рассказал о разгроме "жирной цели" в Сумах: "Получилось очень красиво"


