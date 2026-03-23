Военкор Сладков задал три вопроса об СВО: Страшно. Интересно

21:35, 23 мар 2026

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своём Telegram-канале серию вопросов о возможных сценариях использования украинских военных после завершения конфликта.

Военный корреспондент и эксперт Александр Сладков 23 марта 2026 года опубликовал в своём Telegram-канале материал, в котором сформулировал три вопроса о возможных последствиях СВО — и сразу предупредил, что ответов на них в обозримой перспективе не предвидится.

Сладков оговорился, что не является профессиональным международником, и изложил именно обывательскую логику рассуждений. Отправная точка — гипотетический сценарий мирного урегулирования на условиях России. По его версии, в случае принятия Украиной таких условий около 500 тысяч украинских военных оказались бы за бортом армии и теоретически могли стать личным составом частных военных компаний под управлением США — фактически прокси-силой Пентагона.

Второй вопрос развивает эту логику: куда бы направили подобную армию? Сладков предположил, что базы разместили бы на Балканах. Полмиллиона обученных бойцов — это, по его подсчётам, минимум 50 тысяч мотопехотных и механизированных бригад. Военкор задался вопросом: могла ли такая сила изменить расклад при возможной наземной операции против Ирана?

Третий вопрос — самый острый. Сладков допустил, что подобная ЧВК из бывших украинских военных в принципе может быть сформирована и задействована в других точках планеты — против Кубы, Никарагуа или КНДР. Он не делает выводов, лишь фиксирует саму постановку вопроса.

Параллельно Сладков прошёлся по качеству современной медиааналитики. Он вспомнил, как пятнадцать лет назад его звали на ток-шоу о продаже пива — несмотря на полное незнание темы. Главное, по его словам, говорить уверенно. Сегодня, констатирует он, сеть переполнена «специалистами по Ближнему Востоку», которые вчера комментировали СВО, а завтра готовы рассуждать о забое скота в Сибири. Многие из них, иронизирует Сладков, до этого успели побыть «эпидемиологами» в период пандемии COVID-19 — и легко переквалифицировались.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru