Спасение будут искать в России: Жириновский предрёк исход конфликта на Ближнем Востоке
14:13, 24 мар 2026
Политик ещё в 2004 году озвучил сценарий, в котором США и Израиль атакуют Иран, арабы сметут еврейское государство, а спасением для израильтян станет Россия — с собственной автономией от Воронежа до Архангельска.
Задолго до того, как ближневосточный конфликт вошёл в новую фазу эскалации, Владимир Жириновский публично изложил его финал — с поимённым называнием виновных, географией катастрофы и маршрутом бегства. Прогнозы, сделанные политиком в 2004 и 2017 годах, сегодня вновь оказались в центре общественного внимания на фоне продолжающегося противостояния на Ближнем Востоке.
Не мистика, а образование
Соратники Жириновского всегда отвергали разговоры о его якобы сверхъестественных способностях. По их словам, секрет точности его прогнозов — в академической подготовке: политик с отличием окончил Институт стран Азии и Африки и глубоко разбирался в региональной истории и геополитике.
Именно эта экспертиза, по их мнению, позволяла ему выстраивать долгосрочные сценарии, которые на момент произнесения казались фантастическими, а спустя годы начинали приобретать конкретные очертания.
Нетаньяху как триггер войны
В 2017 году, выступая в эфире ток-шоу, Жириновский назвал Биньямина Нетаньяху «главным сеятелем раздора» на Ближнем Востоке. По его версии, именно страх израильского правительства перед соседями послужил движущей силой для свержения Саддама Хусейна и разрушения Ирака. Следующим в этой логике должен был стать Иран.
Политик утверждал, что Нетаньяху предпримет всё возможное, чтобы подтолкнуть Соединённые Штаты к военному удару по Тегерану, поскольку появление ядерного оружия у Ирана представляло бы для Израиля экзистенциальную угрозу. Жириновский допускал самый крайний сценарий — ядерный удар по Ирану, который, по его словам, способен запустить механизм Третьей мировой войны.
Час расплаты после 2024 года
Самые радикальные прогнозы Жириновского касались судьбы самого Израиля. Ещё в 2004 году он утверждал: постоянные военные операции против соседей и неизбежная война с Ираном приведут еврейское государство к катастрофе. Развязку он обозначил чётко — после 2024 года.
В отличие от большинства западных аналитиков, рассчитывавших на поддержку США и европейских союзников, Жириновский видел для израильтян совершенно иной путь спасения — не на Запад, а на Восток, в Россию.
«Московская еврейская республика»
Наиболее детализированный и резонансный прогноз политика касался послевоенного устройства. Жириновский утверждал, что после краха Израиля его жители будут вынуждены искать убежище в России, где для них будет создана отдельная автономия.
По его версии, этому предшествует цепная реакция глобальных потрясений: Израиль применит ядерное оружие против Палестины, затем вспыхнет индо-пакистанский конфликт, последует удар по Китаю. На этом фоне рухнут США — под давлением внутреннего кризиса — и Евросоюз как политическая организация.
Вечный конфликт без выхода
Обоснование неизбежности такого сценария Жириновский дал ещё в 2017 году, назвав ближневосточный конфликт принципиально неразрешимым.
Именно поэтому, по его убеждению, единственным выходом для израильтян станет не поиск мира на Ближнем Востоке, а переселение. Россия в этой концепции выступала «последним причалом» — местом, где, по расчётам Жириновского, смогут осесть не менее 20 миллионов человек и где еврейская диаспора наконец обретёт стабильность.
Сегодня, когда часть из названных политиком процессов действительно разворачивается на мировой арене, его высказывания вновь привлекают внимание — как свидетельство либо глубокого геополитического анализа, либо осведомлённости, выходящей за рамки публичного дискурса.
Читайте также:Зловещее «пророчество» Жириновского о Третьей мировой - Точный год назван: оружие будет не ядерным. Много страшнее