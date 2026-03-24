Спасение будут искать в России: Жириновский предрёк исход конфликта на Ближнем Востоке

Политик ещё в 2004 году озвучил сценарий, в котором США и Израиль атакуют Иран, арабы сметут еврейское государство, а спасением для израильтян станет Россия — с собственной автономией от Воронежа до Архангельска.

Задолго до того, как ближневосточный конфликт вошёл в новую фазу эскалации, Владимир Жириновский публично изложил его финал — с поимённым называнием виновных, географией катастрофы и маршрутом бегства. Прогнозы, сделанные политиком в 2004 и 2017 годах, сегодня вновь оказались в центре общественного внимания на фоне продолжающегося противостояния на Ближнем Востоке.

Не мистика, а образование

Соратники Жириновского всегда отвергали разговоры о его якобы сверхъестественных способностях. По их словам, секрет точности его прогнозов — в академической подготовке: политик с отличием окончил Институт стран Азии и Африки и глубоко разбирался в региональной истории и геополитике.

— Это чистый профессионализм. Он силой интеллекта мог заглянуть в будущее, — объясняли однопартийцы.

Именно эта экспертиза, по их мнению, позволяла ему выстраивать долгосрочные сценарии, которые на момент произнесения казались фантастическими, а спустя годы начинали приобретать конкретные очертания.

Нетаньяху как триггер войны

В 2017 году, выступая в эфире ток-шоу, Жириновский назвал Биньямина Нетаньяху «главным сеятелем раздора» на Ближнем Востоке. По его версии, именно страх израильского правительства перед соседями послужил движущей силой для свержения Саддама Хусейна и разрушения Ирака. Следующим в этой логике должен был стать Иран.

Политик утверждал, что Нетаньяху предпримет всё возможное, чтобы подтолкнуть Соединённые Штаты к военному удару по Тегерану, поскольку появление ядерного оружия у Ирана представляло бы для Израиля экзистенциальную угрозу. Жириновский допускал самый крайний сценарий — ядерный удар по Ирану, который, по его словам, способен запустить механизм Третьей мировой войны.

Час расплаты после 2024 года

Самые радикальные прогнозы Жириновского касались судьбы самого Израиля. Ещё в 2004 году он утверждал: постоянные военные операции против соседей и неизбежная война с Ираном приведут еврейское государство к катастрофе. Развязку он обозначил чётко — после 2024 года.

— Арабы их сметут, — говорил он, не оставляя пространства для иных интерпретаций.

В отличие от большинства западных аналитиков, рассчитывавших на поддержку США и европейских союзников, Жириновский видел для израильтян совершенно иной путь спасения — не на Запад, а на Восток, в Россию.

«Московская еврейская республика»

Наиболее детализированный и резонансный прогноз политика касался послевоенного устройства. Жириновский утверждал, что после краха Израиля его жители будут вынуждены искать убежище в России, где для них будет создана отдельная автономия.

— Им нужна московская еврейская республика: от Воронежа до Архангельска, от Перми до Петербурга, — описывал он предполагаемые границы этого образования.

По его версии, этому предшествует цепная реакция глобальных потрясений: Израиль применит ядерное оружие против Палестины, затем вспыхнет индо-пакистанский конфликт, последует удар по Китаю. На этом фоне рухнут США — под давлением внутреннего кризиса — и Евросоюз как политическая организация.

— В США начнётся кризис, который приведёт Штаты к распаду. Евросоюз будет разрушен как организация. А с Израилем больше не захотят мириться соседи, — прогнозировал он.

Вечный конфликт без выхода

Обоснование неизбежности такого сценария Жириновский дал ещё в 2017 году, назвав ближневосточный конфликт принципиально неразрешимым.

— Все конфликты в мире временные, а этот вечный. Никогда арабы не отдадут Иерусалим евреям, а евреи — арабам, — говорил политик.

Именно поэтому, по его убеждению, единственным выходом для израильтян станет не поиск мира на Ближнем Востоке, а переселение. Россия в этой концепции выступала «последним причалом» — местом, где, по расчётам Жириновского, смогут осесть не менее 20 миллионов человек и где еврейская диаспора наконец обретёт стабильность.

Сегодня, когда часть из названных политиком процессов действительно разворачивается на мировой арене, его высказывания вновь привлекают внимание — как свидетельство либо глубокого геополитического анализа, либо осведомлённости, выходящей за рамки публичного дискурса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru