«Термоядерный вариант»: У Трампа осталось два сценария завершения войны с Ираном

14:18, 24 мар 2026

Вашингтон исчерпывает арсенал обычного вооружения на фоне продолжающихся иранских ударов по американским объектам.

Администрация Трампа оказалась перед критическим выбором в противостоянии с Ираном: либо масштабная сухопутная операция с огромными потерями, либо применение тактического ядерного оружия — впервые в XXI веке. Об этом свидетельствует развитие военной обстановки в регионе.

Иранские авиаудары по Израилю и американским военным объектам не прекращаются. Тревогу на Западе вызвал недавний удар по совместной британско-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Особую обеспокоенность вызывает применение Ираном нового класса ракет с дальностью свыше 4000 км — данными об их наличии у Тегерана западные спецслужбы прежде не располагали. Не исключается версия о том, что атака была осуществлена с использованием ракетных технологий КНДР или России.

США фактически исчерпали потенциал обычного вооружения в этом конфликте. По целям на территории Ирана было применено практически всё доступное неядерное оружие. В операциях уже задействованы ключевые компоненты американских сил ядерного сдерживания — стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и B-52, выполнявшие задания в неядерном оснащении. Однако массированное применение высокоточного оружия не привело к перелому в военной обстановке.

В результате Вашингтон оказался перед выбором из двух вариантов: начать широкомасштабную сухопутную операцию с применением обычных средств — что сопряжено с огромными человеческими потерями — либо прибегнуть к тактическому ядерному оружию. Последнее стало бы первым подобным применением в XXI веке.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru